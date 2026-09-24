Multas de tránsito en Provincia: cuánto cuestan las infracciones más graves con el nuevo aumento

El valor rige durante septiembre y octubre y modifica las sumas que deben pagar los conductores por las infracciones contempladas en la ley.

La Provincia actualizó el valor de la Unidad Fija a $2.281 y elevó las sanciones por exceso de velocidad, alcohol al volante y otras faltas.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en la provincia de Buenos Aires. Desde septiembre, el valor de la Unidad Fija (UF) , utilizada para calcular las sanciones, quedó establecido en $2.281 . El importe surge del precio de referencia de un litro de nafta de mayor octanaje en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata y se mantendrá vigente durante septiembre y octubre de 2026.

La actualización impacta en todas las infracciones expresadas en UF, desde el mal estacionamiento hasta las conductas consideradas más peligrosas para la seguridad vial. Según la escala vigente, una multa puede partir de $114.050 y superar los $2,7 millones cuando se trata de faltas graves.

El exceso de velocidad es una de las faltas con mayor impacto económico. La normativa establece sanciones de entre 150 y 1.000 UF, por lo que actualmente la multa puede ubicarse entre $342.150 y $2.281.000. También se encuentra dentro de las infracciones más costosas conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes . La escala va de 200 a 1.000 UF, equivalente a una sanción de entre $456.200 y $2.281.000.

Circular en contramano o por la banquina tiene el mismo rango económico: entre 200 y 1.000 UF. En pesos, puede alcanzar los $2.281.000. Pasar un semáforo en rojo también puede representar una multa elevada. La sanción prevista va de 100 a 500 UF, por lo que el monto queda entre $228.100 y $1.140.500.

La misma escala se aplica a infracciones relacionadas con la documentación exigida y el uso del cinturón de seguridad o casco . La circulación con la VTV vencida se ubica entre las faltas de mayor valor: la multa puede ir de 300 a 1.000 UF, es decir, desde $684.300 hasta $2.281.000.

La infracción más cara: negarse al test de alcoholemia

Una de las sanciones que más se incrementó con la actualización es la correspondiente a quienes se niegan a realizar una prueba de alcoholemia. La reglamentación bonaerense establece una multa de entre 500 y 1.200 UF para esta conducta. Con la UF de septiembre y octubre fijada en $2.281, el cálculo lleva la sanción desde $1.140.500 hasta $2.737.200. El máximo supera en $456.200 al tope de las multas de 1.000 UF.

La negativa a hacer la prueba no impide que se aplique la presunción de responsabilidad. Rechazar el control no funciona como una alternativa para evitar las consecuencias de una eventual alcoholemia positiva. La reglamentación establece multas de entre 300 y 1.000 UF para la conducción en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias.

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Cuánto cuestan las faltas más frecuentes

Entre las infracciones de menor valor se encuentra estacionar en lugares prohibidos, con una escala de 50 a 100 UF, equivalente a $114.050-$228.100. Circular sin seguro vigente tiene el mismo rango.

Usar el celular mientras se maneja está contemplado entre las faltas sancionadas con 100 a 200 UF, por lo que la multa puede alcanzar los $456.200. No usar el cinturón de seguridad o casco puede implicar entre 100 y 500 UF, es decir, hasta $1.140.500.

La consulta de las infracciones registradas puede realizarse mediante el portal oficial InfraccionesBA. El sistema permite consultar multas, imprimirlas, revisar el historial y gestionar pagos online. También ofrece información sobre los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial y la posibilidad de presentar descargos.

Los nuevos valores van a permanecer vigentes hasta el 31 de octubre de 2026. A partir de la próxima actualización de la Unidad Fija, los importes volverán a calcularse sobre el nuevo valor de referencia que establezca la Provincia.