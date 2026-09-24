El pueblo de EE. UU. que apostó todos sus ahorros por recomendación de su banquero y terminó lleno de millonarios

Una comunidad agrícola atravesó una de las peores crisis económicas del país y encontró en una compañía de bebidas una inesperada fuente de prosperidad.

De pasar a estar devastada por la Gran Depresión, a que gran parte de sus ciudadanos se convirtieran en millonarios.

Es una pequeña localidad del estado de Florida que durante décadas estuvo vinculada a la agricultura y al cultivo de tabaco. En los años de la Gran Depresión , sus habitantes atravesaron dificultades económicas como buena parte de Estados Unidos, pero una particular decisión tomada por un banquero local terminaría cambiando la historia financiera de varias familias.

El protagonista fue Pat Munroe, conocido por los vecinos como “Mr. Pat” , quien estaba al frente del Quincy State Bank . En una época marcada por la caída de los mercados, la falta de empleo y las dificultades para sostener los ingresos del campo, Munroe observó algo que para muchos podía parecer insignificante: incluso en los momentos más complicados, los vecinos seguían comprando una botella de Coca-Cola.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Quincy tenía una economía fuertemente ligada al campo. El tabaco era uno de sus principales motores y muchas familias dependían de las cosechas para sostener sus ingresos. Cuando llegó la Gran Depresión, la caída de la actividad económica golpeó con fuerza a comunidades agrícolas como esta.

La localidad de Florida mantiene viva la memoria de algunas de las familias que marcaron su desarrollo durante el siglo XX.

En ese contexto apareció la figura de Munroe. Su relación con Coca-Cola comenzó antes de que la empresa se convirtiera en el gigante global que es actualmente. La compañía había comenzado a cotizar públicamente en 1919, con acciones a 40 dólares . Poco después, los papeles sufrieron una fuerte caída y llegaron a negociarse cerca de los 19 dólares.

Para Munroe, aquella baja representaba una oportunidad. El banquero conocía el comportamiento de los consumidores de su localidad y confiaba en la capacidad de Coca-Cola para mantener sus ventas incluso durante períodos económicos adversos.

Mantiene parte de su patrimonio histórico en edificios, calles y lugares que forman parte de la identidad de sus habitantes. Google

Su argumento era sencillo: si las familias encontraban la manera de guardar unos centavos para comprar una Coca-Cola aun cuando faltaba dinero para otras cosas, la compañía tenía un negocio capaz de resistir los malos tiempos. Esa mirada llevó a Munroe a apostar por las acciones y a recomendar la misma estrategia entre sus clientes.

La historia adquiere una particularidad todavía mayor por su rol como banquero. Según los relatos históricos, cuando algunos agricultores acudían al banco para solicitar préstamos, Munroe podía ofrecerles una suma mayor de la que habían pedido con la condición de que una parte se destinara a comprar acciones de Coca-Cola. Una de las versiones más citadas cuenta el caso de un productor que pidió un préstamo de 2.000 dólares y recibió una propuesta para duplicarlo, destinando la diferencia a acciones.

Por qué Pat Munroe recomendó Coca-Cola en plena Gran Depresión

La apuesta de Munroe no surgió solamente de una preferencia personal por la bebida. El banquero había identificado una característica del negocio que consideraba especialmente relevante: la fidelidad de los consumidores.

Coca-Cola ya contaba con una extensa red de embotelladoras y presencia comercial en distintas partes de Estados Unidos. En Quincy, además, la marca tenía una relación directa con la comunidad desde comienzos del siglo XX. Florida Memory señala que la empresa ya contaba con una planta embotelladora en la localidad alrededor de 1909.

Munroe compró acciones y alentó a otros a hacer lo mismo. Su estrategia no estaba pensada para obtener una ganancia rápida mediante la compra y venta de títulos, sino para conservarlos durante largos períodos. La idea era que el valor de la compañía y los dividendos acompañaran el crecimiento del negocio.

Las calles y construcciones de esta ciudad estadounidense reflejan parte de la historia de una comunidad que atravesó grandes cambios económicos. Magnific

Esa diferencia fue clave. Mientras la economía atravesaba momentos de enorme incertidumbre, los accionistas de Quincy comenzaron a recibir ingresos provenientes de sus participaciones en Coca-Cola. Esos dividendos ayudaron a algunas familias a atravesar períodos en los que las cosechas no rendían lo esperado o la actividad económica se frenaba.

Con el tiempo, el fenómeno dejó de ser solamente una estrategia de inversión y pasó a formar parte de la identidad de la localidad. El dinero generado por algunas de esas familias también se destinó a proyectos comunitarios. Entre ellos aparecen la restauración de una iglesia metodista, la recuperación del Leaf Theater y mejoras en espacios públicos.

"Compra y nunca vendas": el secreto de las familias que mantuvieron las acciones por generaciones

La verdadera particularidad del caso de Quincy estuvo en el tiempo. Las familias que conservaron sus acciones durante décadas pudieron beneficiarse no solo del crecimiento de Coca-Cola, sino también de los dividendos y de las sucesivas divisiones de acciones.

Con el paso de las generaciones, los títulos fueron heredados por hijos y nietos. Algunas familias continuaron viviendo en Quincy, mientras que otras se mudaron a ciudades como Atlanta, Birmingham o Nueva York. Aun así, el vínculo con la localidad permaneció como parte de una historia familiar compartida.

Los descendientes de aquellos primeros inversores controlaban entonces unos u$s7,5 millones de acciones de Coca-Cola, con un valor estimado de u$s375 millones de dólares en ese momento.

Lo que quedó como legado es una historia poco habitual: un pueblo agrícola de Florida atravesó una crisis económica profunda y, gracias a una inversión sostenida durante generaciones, consiguió que varias de sus familias acumularan una riqueza extraordinaria.