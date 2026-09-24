El Gobierno confirmó un feriado por la llegada del papa León XIV y podrían agregarse otros dos: qué días serían

Alejandra Monteoliva adelantó que CABA, Buenos Aires y Córdoba pedirán sumar dos jornadas no laborables y dio detalles del operativo de seguridad.

El Gobierno nacional declaró feriado el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, adelantó que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán declarar feriados el martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV, luego de que el Gobierno nacional confirmara que el lunes 9 será feriado en todo el país.

La funcionaria explicó que la posibilidad de sumar ambas jornadas surgió luego de una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y de la Iglesia para organizar la llegada del Sumo Pontífice. La decisión buscará facilitar el movimiento de los millones de personas que participarán de las diferentes actividades.

Según detalló Monteoliva en declaraciones radiales, uno de los principales objetivos será agilizar el desplazamiento en las rutas y administrar la ocupación hotelera , que comenzaría a incrementarse desde el fin de semana anterior a la llegada de León XIV.

Las previsiones oficiales calculan que alrededor de siete millones de personas podrían participar de las distintas actividades programadas durante la estadía del Papa en la Argentina, una cifra que obligará a desplegar un amplio esquema logístico y de seguridad.

Uno de los puntos centrales de la agenda será la misa que León XIV oficiará en la Basílica de Luján , donde el Gobierno estima que podrían concentrarse aproximadamente dos millones de personas.

CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán sumar feriados el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

La magnitud de la convocatoria también explica el análisis de los feriados adicionales. El 9 de noviembre ya fue declarado feriado nacional, mientras que las administraciones de CABA, Buenos Aires y Córdoba avanzarían con pedidos para extender las jornadas no laborables al 10 y 11 en sus respectivas jurisdicciones.

Cómo será el operativo de seguridad

Monteoliva también brindó detalles sobre el esquema que se prepara para custodiar al jefe de la Iglesia Católica y calificó el despliegue como "inédito" por su magnitud y características.

El operativo implicará la participación de la totalidad de los efectivos de las cinco fuerzas federales, que estarán involucrados en diferentes tareas durante la visita. La planificación deberá contemplar tanto la seguridad de León XIV como los movimientos de las multitudes previstas en cada actividad.

Las cinco fuerzas federales participarán del operativo de seguridad preparado para la llegada del Pontífice. Vatican News

A su vez, la logística alcanzará a tres aeropuertos. El Papa llegará al país desde Montevideo a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas y, una vez finalizada su estadía en territorio argentino, continuará su gira hacia Perú.

La coordinación de los preparativos se realiza mediante una mesa de trabajo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la que también participan autoridades de los gobiernos bonaerense y porteño.

El esquema deberá articular los traslados del Pontífice, la circulación de los asistentes y la actividad en los aeropuertos, además de contemplar la concentración prevista en Luján y el movimiento turístico y hotelero que generará la visita.