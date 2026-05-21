Dólar colchón: Luis Caputo acepta pedidos de contadores y prorrogará la presentación de declaraciones juradas

El titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con una serie de referentes contadores en los que recibió sugerencias para mejorar la adhesión al régimen de Ganancias Simplificado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó este jueves de "excelente" al encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con un grupo de contadores y asesores tributarios referentes en el mercado donde aceptó algunas sugerencias tendientes a mejorar el nivel adhesión de contribuyentes al régimen de Ganancias Simplificado , el paso necesario para poder sacar "dólares del colchón" sin ser investigado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen " señaló Caputo a través de la red social X.

El ministro de Economía además anticipó: " También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio" entre lo que se incluye la presentación de la declaración jurada del ejercicio 2025, que es clave para la puesta en marcha del nuevo régimen.

En la previa se conoció que unas 80.000 personas se pasaron al nuevo esquema que contempla que ARCA elabore una liquidación del impuesto a partir de los ingresos y gastos declarados por las personas, sin tener en cuenta la evolución patrimonial de las mismas. El universo potencial de contribuyentes alcanza a 2,1 millones de monotributistas puros y unos 400 mil autónomos.

Además de Caputo estuvo el titular de ARCA, Andrés Vázquez. Un de los temas abordados, según trascendió, la modificar lo relacionado con las discrepancias significativas , que de acuerdo con la ley no debe ser de mas del 15% entre lo que declara el contribuyente como ingresos y lo que el fisco puede estimar que es correcto. Ese punto incluye que la diferencia no debe ser superior a los $100 millones. A eso se suma que si una persona recibe de buena fe una factura apócrifa, puede perder los beneficios de la norma, que es basicamente, un tapón fiscal de 3 años a partir del año base.

¿Modificaciones en la ley?

De lo conversado con los contadores quedó, al menos en términos implícitos, que varios de los cambios necesarios para que la ley de presunción de Inocencia Fiscal ofrezca una mayor seguridad para los contribuyentes, deben pasar por el Congreso con una norma de igual rango.

Sonia Becherman, asesora tributaria que participó de la reunión, informó a Ambito que el propósito de la reunión fue transmitir al titular del Palacio de Hacienda los puntos que ellos veían como necesarios revisar "para que uno como profesional esté seguro que lo que esta asesorando tiene solvencia juridica como para que mañana no haya sorpresas".

"En lo relacionado con las diferencias significativas, ese 15% te puede dejar afuera, pero en montos de impuestos pequeños esa diferencia es significativa. En algunos casos 1 peso de diferencia es un 100%", explicó. La propuesta de los contadores es redactar de otra manera ese articulo.

La contadora indicó que "se quiere buscar la mejor forma para que el contribuyente se suba confíe y lo tome como probable y aplicable en el futuro"

En lo relacionado con el bloqueo, en la medida en que el período base no sea desbloqueado el tapón fiscal es de 3 años para atrás. Es decir el fisco da por buenos los años 2024 y 2023. pero, la profesional indicó que los funcionarios " se comprometieron a ver que los períodos bases no se desbloqueen por asi decirlo, naturalmente".

De acuerdo con lo conversado, Caputo se comprometió a prorrogar para fines de julio los vencimientos del Impuesto a las Ganancias, debido a que si se aplican los cambios, hay que hacerloi por ley. En ese caso, el Congreso debería trabajar en las próximas semanas con este propósito. Ciertos elementos que hoy están contemplados solo por medio de decretos y resoluciones reglamentarias de la Ley de Procedimiento Tributario, como es la obligación de los bancos de informar cuando hay un depósitos en cuenta que hace suponer que hay impuestos omitidos. Esos cambios deberían pasar como ley.