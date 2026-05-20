Luis Caputo recibió a los gobernadores Rolando Figueroa y Alfredo Cornejo en paralelo a la sesión en Diputados

El ministro de Economía habilitó créditos del Banco Mundial y del BID por u$s300 millones para avanzar en obras en Neuquén. En tanto, analizó el impacto del Parque Solar El Quemado en Mendoza. Ambos mandatarios colaboraron con el quorum en el Congreso.

Mientras la Cámara de Diputados debatía la ley Hojarasca y las modificaciones al régimen de zona fría, el ministro de Economía, Luis Caputo , recibió a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa , y de Mendoza, Alfredo Cornejo , dos de los mandatarios que garantizaron el quorum en el Congreso.

En el encuentro con Figueroa, del que también participó Diego Santilli , Nación y la gestión neuquina firmaron la documentación que permite avanzar con dos préstamos -de u$s150 millones cada uno- que otorgarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras en la provincia.

Por un lado, se firmó la contragarantía entre el Estado provincial, el Banco Mundial y el Gobierno nacional. Por otra parte, se firmó la garantía para la ejecución de las obras con el BID.

Tras la rúbrica, el gobernador Figueroa aseguró que se trata de “un día muy importante para Neuquén” y aseguró que “hemos podido avanzar, trabajando en equipo, para que Neuquén siga creciendo. Creemos que es una pata fundamental para que la Argentina siga creciendo”.

Por su parte, Caputo señaló: “Estamos acompañando este proceso desde Nación. Neuquén es claramente uno de los pilares más importantes hoy en nuestro país. Para nosotros es una provincia que realmente va a acelerar todo el proceso de crecimiento de nuestro país, crecimiento económico, de exportaciones y de empleo, fundamentalmente”.

Seguimos gestionando obras y herramientas con el BID y el Banco Mundial que nos permitan llevar desarrollo a cada rincón de la provincia. Estos acuerdos significan más conectividad, infraestructura y oportunidades para miles de familias neuquinas. Agradezco a los ministros… https://t.co/jPfO5WtiFx

A través del Banco Mundial se financiará la pavimentación de la ruta 65 desde Confluencia hasta el asfalto en ejecución en Villa Traful, la 63 a Meliquina y la 54 hasta Manzano Amargo; la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Los contratos los suscribió la semana Figueroa con el director de la división para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Peter Siegenthaler.

En el caso del BID, la Provincia accedió a un crédito destinado a obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial, que beneficiarán a 23.000 hogares de forma directa y 98.000 de manera indirecta.

Reunión con Alfredo Cornejo

Por su parte, Alfredo Cornejo se reunió con Luis Caputo en el Ministerio de Hacienda. Los funcionarios analizaron el impacto positivo "que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica del proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza".

"El Quemado representa más del 11% de toda la energía solar instalada de Argentina y también es el parque solar más grande del país. Su puesta en marcha representa un paso más hacia una matriz energética moderna que va a contribuir a que la provincia y el país sigan creciendo", indicó el ministro.

Cornejo Caputo Alfredo Cornejo se reunió con Luis Caputo.

El Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, es el más grande de la Argentina y se convirtió en el primer proyecto aprobado a nivel nacional bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto demandó una inversión cercana a u$s210 millones y representa uno de los desarrollos energéticos más importantes de los últimos años en el país.

Además del impacto energético, la iniciativa aparece como un caso testigo para el Gobierno nacional y para el mercado, en un contexto donde el RIGI busca acelerar la llegada de inversiones privadas vinculadas a sectores estratégicos.