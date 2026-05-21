Subastan un tramo de la escalera de la Torre Eiffel por €450.160 + Agregar ámbito en









Sostenido por una base en forma de cruz, este bloque de chapa y acero remachado representa el trayecto exacto que recorrían los antiguos visitantes para conquistar la cumbre del monumento parisino.

La escalera original se desmontó y fragmentó en 24 partes en 1983 para instalar un ascensor entre los últimos niveles del monumento.

Un coleccionista francés adquirió por €450.160 un tramo original de la escalera de la Torre Eiffel en la casa de subastas Artcurial. La pieza de 14 peldaños, con 2,75 metros de alto, pertenecía a la estructura helicoidal que Gustave Eiffel instaló en 1889 entre el segundo y tercer piso del monumento.

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Esta pieza de chapa y acero remachado se sostiene sobre una base en forma de cruz. En el pasado, formaba parte de la ruta que los visitantes utilizaban para subir hasta la cumbre de la célebre "Dama de Hierro".

De todos modos, antes de salir a la venta con un precio estimado de entre €120.000 y €150.000, esta sección de la estructura, catalogada como el tramo número 1 del diseño original, estuvo resguardada en una colección particular durante más de cuatro décadas.

La escalera original se desmontó y fragmentó en 24 partes en 1983 para instalar un ascensor entre los últimos niveles del monumento. Aunque varios tramos siguen bajo el resguardo de coleccionistas privados, otros terminaron en instituciones y puntos emblemáticos a nivel global, destacando lugares como la Estatua de la Libertad en Nueva York, EEUU o la Fundación Yoishii en Yamanashi, Japón.

escalera torre eiffel Un coleccionista francés adquirió por €450.160 un tramo original de la escalera de la Torre Eiffel en la casa de subastas Artcurial.

Torre Eiffel: subastas millonarias y el récord absoluto Según detalló la casa Artcurial, solo una minoría de los tramos vendidos en los años 80 permanece todavía en suelo francés bajo el cuidado de sus dueños originales. Aunque los €450.160 pagados este jueves representan una cifra millonaria, el mercado de estas piezas registró montos aún mayores. En 2016, otra sección de la estructura alcanzó los €523.800, mientras que el récord histórico absoluto se registró en 2008 en una puja de Sotheby's, cuando un coleccionista estadounidense desembolsó €552.750 por un pedazo de la famosa torre.

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