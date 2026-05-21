La inmobiliaria de Javier Milei subasta por tercera vez un terreno frente al mar en Pinamar

El Gobierno vuelve a intentar vender un exclusivo terreno en Pinamar. Tras dos subastas fallidas y una fuerte rebaja en el precio base, esperan que la tercera sea la vencida.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), volverá a intentar vender un importante terreno de la Costa Atlántica. Se trata de un predio premium ubicado frente al mar en Pinamar que será subastado por tercera vez luego de dos licitaciones fallidas. ¿La tercera será la vencida?.

El terreno, ubicado sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones, Eolo y una calle sin nombre, saldrá nuevamente a remate el próximo 25 de junio con un precio base de u$s2.969.784,17 , un valor considerablemente menor al de las subastas anteriores.

La inscripción para participar permanecerá abierta hasta el 18 de junio a las 12 . Según la documentación oficial, el predio cuenta con una superficie total de 7.242,85 metros cuadrados y se encuentra frente a la costa y en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del partido bonaerense.

Actualmente, el lote se encuentra baldío, con vegetación y apenas una pequeña construcción abandonada sobre la esquina de Avenida del Mar y Eolo. El perímetro está parcialmente cercado y posee un acceso mediante portón sobre la avenida costera.

Subastas fallidas

La propiedad ya había sido ofrecida en septiembre de 2025 con una base cercana a los u$s3,8 millones, aunque la licitación quedó desierta por falta de interesados. El segundo intento ocurrió en febrero de este año, cuando el valor base bajó a u$s3.474.216,87, pero tampoco aparecieron compradores.

Ahora, el Gobierno decidió aplicar una nueva reducción de precio para tratar de despertar el interés del mercado. En comparación con la primera subasta, la base cayó más de u$s800.000.

Uno de los principales atractivos del inmueble es que posee habilitación hotelera, un detalle clave en un destino donde la demanda por desarrollos turísticos premium sigue siendo alta. La zonificación permite pensar en proyectos hoteleros, complejos de departamentos turísticos o emprendimientos mixtos.

Otras subastas en agenda

La venta forma parte del plan de desprendimiento de activos estatales impulsado por la administración de Milei, que busca reducir el tamaño del Estado y generar ingresos mediante la subasta de inmuebles públicos .

En carpeta aparecen además otros activos emblemáticos que podrían salir próximamente al mercado, entre ellos el predio del Parque de la Costa y la histórica casa de Lucio V. Mansilla en Belgrano. A eso se le suman inmuebles en Neuquén, terrenos ferroviarios, edificios estatales y propiedades decomisadas en causas judiciales, dentro de un esquema de ventas que el Gobierno aceleró en los últimos dos años.

En el sector inmobiliario reconocen que, pese al potencial del terreno de Pinamar, el contexto económico, la cautela de los desarrolladores y los altos costos de construcción vienen enfriando las operaciones de gran escala. La expectativa ahora está puesta en si la nueva rebaja alcanzará para seducir a inversores dispuestos a apostar por uno de los últimos grandes lotes frente al mar disponibles en Pinamar.