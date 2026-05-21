Plazo fijo en 2026: cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Los bancos mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas por home banking y las operaciones realizadas en sucursal. Conocé cuánto podes generar.

Una inversión de $500.000 a 30 días permite obtener ganancias cercanas a los $7.000 en un mes.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por pequeños y medianos ahorristas en Argentina. En un escenario donde muchos buscan alternativas simples para resguardar pesos, esta herramienta sigue siendo ampliamente elegida, especialmente por quienes priorizan estabilidad antes que riesgo.

Actualmente, las entidades bancarias mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas de manera electrónica y las operaciones realizadas de forma presencial. En mayo, varios bancos trabajan con una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 17% para depósitos en sucursal y alrededor del 17,5% para plazos fijos constituidos por home banking o aplicaciones móviles.

Tomando como referencia al Banco Nación, que ofrece una TNA del 17% para depósitos realizados en sucursal bancaria , un plazo fijo tradicional de $500.000 a 30 días genera una ganancia de $6.986,30. De esta manera, al vencimiento del período el ahorrista recibe un total de $506.986,30.

En cambio, si la operación se realiza de manera electrónica mediante home banking o billeteras digitales en el mismo banco, la tasa asciende al 17,5% anual. En ese escenario, la misma inversión produce un rendimiento estimado de $7.191,78 en 30 días, alcanzando un total final de $507.191,78.

La diferencia entre ambos sistemas responde a políticas impulsadas por los bancos para fomentar operaciones digitales, reducir costos operativos y agilizar constituciones online. En muchos casos, las entidades reservan las tasas más competitivas exclusivamente para canales electrónicos.

En Argentina, el período mínimo obligatorio para un plazo fijo tradicional continúa siendo de 30 días. Además, las ganancias obtenidas están garantizadas desde el momento de constitución de la operación. Eso significa que el rendimiento no cambia aunque durante esos 30 días se modifiquen las tasas del sistema financiero o la inflación.

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Todo lo que tenés que saber antes de elegir esta herramienta

Uno de los principales motivos por los que el plazo fijo sigue siendo elegido por muchos ahorristas es la previsibilidad. A diferencia de otras inversiones más volátiles, como acciones o criptomonedas, permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento. Sin embargo, especialistas financieros remarcan que antes de invertir es importante analizar el contexto inflacionario y comparar el rendimiento ofrecido con la evolución de precios. Si la inflación mensual supera la tasa del plazo fijo, el poder adquisitivo del dinero puede deteriorarse pese a la ganancia obtenida.

Otro aspecto clave es verificar la Tasa Efectiva Anual (TEA), especialmente para quienes planean renovar automáticamente la inversión mes tras mes. La TEA contempla capitalización de intereses y permite medir con mayor precisión el rendimiento acumulado durante un año completo.

También conviene comparar tasas entre distintas entidades financieras. Desde la implementación del sistema de plazo fijo electrónico, los usuarios pueden constituir inversiones en bancos donde no necesariamente tienen cuenta bancaria. Eso amplió considerablemente la competencia entre entidades. El Banco Central mantiene un sistema público donde se publican diariamente las tasas ofrecidas por bancos públicos, privados y digitales. Con esa herramienta, podemos analizar e identificar qué entidades pagan mayores rendimientos antes de realizar la inversión.

Otro punto importante es la liquidez. El plazo fijo tradicional inmoviliza el dinero durante todo el período pactado y no permite retirar fondos antes del vencimiento sin penalidades o pérdida de intereses. Por eso, especialistas recomiendan utilizar únicamente dinero que no será necesario en el corto plazo.

Durante los últimos años crecieron otras variantes como, por ejemplo, los plazos fijos UVA, que ajustan capital según inflación y suelen resultar más atractivos en contextos de suba sostenida de precios. Sin embargo, esos instrumentos tienen plazos mínimos más extensos y condiciones distintas al esquema tradicional.