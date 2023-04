Dólar: cómo serán los nuevos tipos de cambio para soja, importaciones y turismo

El Gobierno dará detalles oficialmente este miércoles respecto de cómo será la implementación del dólar soja 3 , que tendrá una versión extendida a varios sectores de las economías regionales esta vez (bajo la modalidad del dólar agro), y, también, de un tipo de cambio diferenciado para ciertos importadores, gastos con tarjeta y turismo, que busca unificar las cargas fiscales que se aplican a esos casos en este momento. Aún no se conoce específicamente qué es lo que dirá el ministro de Economía, Sergio Massa , en ese anuncio, pero, en la City, ya se palpitan algunos lineamientos del anuncio.

Sin embargo, en esta ocasión, algunas fuentes dejan entrever que podría no implementarse vía Banco Central (BCRA), que hasta ahora cubría esa diferencia de precio, y podría hacerse directamente a través del Tesoro (o incluso de la AFIP), lo que implicaría que se trataría de una operatoria más relacionada a un beneficio fiscal, que no repercutiría en el balance del regulador monetario incrementando los pasivos, como sucedió previamente. De hecho, trascendió que el presidente del Central, Miguel Pesce, no estaría involucrado en la elaboración de este nuevo programa de forma directa.