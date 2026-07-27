Los bonos en dólares abren en positivo en Wall Street ante una fuerte baja del petróleo + Agregar ámbito en









Este lunes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina por primera vez desde que ocupa el cargo.

Los bonos en dólares abren en positivo en Wall Street. Depositphotos

Los bonos en dólares abren en positivo en Wall Street. Los commodities energéticos operan fuertemente a la baja, con el petróleo Brent que cede 7,7% y opera en u$s89,3, tras el anuncio una tregua entre EEUU e Irán. En ese marco, los mercados perciben de forma positiva la noticia.

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En ese marco, el S&P Merval sube 0,3% a 3.298.544,180 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran BBVA con el 2,3%, seguida por Banco Macro con el 2,1% y por último Grupo Supervielle con el 1,9%. En cuanto a los ADRs, los que más suben son Supervielle (+1,4%), y BBVA (+1,8%).

El riesgo país, en tanto, se ubica en 430 puntos básicos.

Las noticias que impactan al mercado En otras noticias que pesan sobre los activos argentinos, Moodys elevó la semana pasada las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda extranjera del Gobierno de Argentina a B3 desde Caa1, y cambió la perspectiva a positiva desde estable.

"La suba de calificación refleja la evaluación de que el riesgo de default (incumplimiento) de Argentina ha disminuido de manera sustancial a medida que la estabilización macroeconómica ha avanzado más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios, un signo de mejora en la gobernanza", expresaron desde la city.

Este lunes, además, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina por primera vez desde que ocupa el cargo. Durante su estadía de dos días, se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y que visite el yacimiento de Vaca Muerta.