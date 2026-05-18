Disney+ transmitirá a nivel global tres de los festivales musicales más importantes del mundo + Agregar ámbito en









Disney+ se suma a la tendencia creciente de transmisiones vía streaming de festivales de renombre.

Lollapalooza Chicago se podrá ver a través de Disney+.

Disney+ se une a la cobertura en directo de Hulu, su plataforma hermana, de los festivales de música estadounidenses Bonnaroo, Lollapalooza y Austin City Limits.

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Las retransmisiones globales en directo tendrán lugar del 11 al 14 de junio (Bonnaroo), del 30 de julio al 2 de agosto (Lollapalooza) y del 2 al 4 de octubre (Austin City Limits Music Festival). Los detalles exactos de la programación se anunciarán más cerca de esas fechas según informa el portal Deadline.

La transmisión conjunta se produce mientras Disney se prepara para fusionar Hulu y Disney+, lanzando una aplicación unificada para finales de 2026. El año pasado, la compañía anunció que Hulu reemplazaría a Star como título en Disney+ a nivel internacional, una de las varias medidas tomadas después de que Disney asumiera el control total del servicio. Desde su fundación en 2007, Hulu había sido una empresa conjunta entre varias compañías de medios.

Festivales online, una tendencia que crece A medida que la tecnología de streaming mejora y los festivales siguen atrayendo a artistas de primer nivel, las retransmisiones en directo de festivales de música se han vuelto más comunes. YouTube ha retransmitido anualmente el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, y Amazon Prime Video ha emitido Outside Lands.

Hulu lleva seis años ofreciendo Bonnaroo, Lollapalooza y Austin City Limits, para sus clientes Estados Unidos, todos ellos organizados por Live Nation.

"Los festivales de música son algunos de los momentos más vibrantes e imperdibles de la cultura, y ahora los suscriptores de Disney+ y Hulu de todo el mundo pueden vivir esa emoción", declaró Lauren Tempest, directora de Planificación de Contenido y Alianzas de DTC en Disney. "A medida que ampliamos nuestra oferta de eventos en vivo, mantenemos nuestro compromiso de brindar a los fans los momentos más importantes e icónicos en tiempo real, y estamos encantados de hacer realidad esa visión con Live Nation".

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