Expensas CABA: subieron un 3,2% en abril y la morosidad se mantiene en el 17%

En abril las expensas promedio en CABA fueron de $336.545 y registraron una suba de 3,2% respecto a las del promedio de marzo.

Las expensas CABA subieron un 3,2% en abril y el incremento interanual se ubica en el 34,6%. Cabe remarcar que la inflación de abril fue del 2,6%, con una variación interanual del 32,4%, según el INDEC. Dentro del índice, la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 3,5%.

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En este contexto, en abril la expensa promedio en CABA fue de $336.545 y registró una suba del 3,2% respecto a la expensa promedio de marzo que fue de $326.183 , según relevó ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma.

El incremento interanual es del 34,6%, ya que la expensa promedio en abril de 2025 en CABA fue de $249.998.

“Los aumentos mensuales empiezan a mostrar una desaceleración respecto de los niveles que vimos en los últimos años, aunque las expensas siguen sostenidas sobre una estructura de costos alta y difícil de ajustar en el corto plazo ”, señaló Albano Laiuppa , director de ConsorcioAbierto.

“Las expensas continúan creciendo por encima de la inflación mensual porque gran parte del gasto está asociado al funcionamiento diario de los edificios, especialmente salarios, mantenimiento y servicios ”, agregó.

Personal y Sueldos: representa el 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 33%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 15%, evidenciando economías de escala.

representa el 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 33%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 15%, evidenciando economías de escala. Gastos Operativos y de Mantenimiento: representa en promedio un 30%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 53% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

representa en promedio un 30%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 53% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Servicios Públicos: este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto en promedio del 12-15%, manteniéndose bastante estable independientemente del tamaño del consorcio. (Vemos un leve aumento en peso para todo rango de edificios).

este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto en promedio del 12-15%, manteniéndose bastante estable independientemente del tamaño del consorcio. (Vemos un leve aumento en peso para todo rango de edificios). Gastos administrativos, bancarios e impositivos: corresponde a un 15% del total, disminuyendo a 8% en edificios grandes debido a la dilución de costos fijos como honorarios y seguros.

corresponde a un 15% del total, disminuyendo a 8% en edificios grandes debido a la dilución de costos fijos como honorarios y seguros. Mantenimiento Extraordinario y Obras: representa un 6-11% del total, apenas disminuyendo a medida que aumenta el tamaño del edificio.

La morosidad se mantiene elevada

En un edificio, el 17% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben. Esto es igual en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, y una tendencia que se sostuvo a lo largo de todo el 2025.

En abril, las tasas de interés promedio fueron del 4,8% en CABA y del 6,1% en la Provincia de Buenos Aires.

“La morosidad se mantiene estable, pero en niveles altos. Que alrededor del 17% de las unidades funcionales tenga deuda muestra que las expensas siguen teniendo un peso importante sobre la economía cotidiana de muchas familias”, comentó Laiuppa.