La nueva película animada de HBO Max que cuenta con la participación de Stephen Curry + Agregar ámbito en









Con la aparición del deportista, esta historia inspiró a millones de espectadores y ya está disponible en la plataforma.

El basquetbolista protagoniza una de las películas animadas que está generando repercusiones en HBO Max. Imagen: Facebook de Stephen Curry

HBO Max sigue ampliando su catálogo de películas animadas y ahora suma una producción que llamó la atención de los fanáticos del deporte y del básquet. Además de su estética llamativa, el film tiene un detalle especial: cuenta con la participación de Stephen Curry, una de las máximas estrellas de la NBA.

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En los últimos años, las historias deportivas animadas lograron conquistar tanto a chicos como adultos, mezclando humor, competencia y mensajes de superación personal. Esta nueva producción apuesta justamente a esa combinación, con un universo de animales atletas y partidos cargados de adrenalina.

La película en cuestión es GOAT, conocida en español como “La cabra que cambió el juego”, una cinta inspirada parcialmente en la historia de deportistas que debieron superar prejuicios y obstáculos para triunfar en el deporte profesional.

GOAT: La Cabra que cambió el juego Cabra en inglés (GOAT) representa las siglas de Greatest of all time (mejor de todos los tiempos). Imagen: HBO Max

De qué trata La cabra que cambió el juego: Goat La historia sigue a Will Harris, una pequeña cabra que sueña con convertirse en jugador profesional de roarball, un deporte ficticio muy parecido al básquet, pero dominado por animales grandes y físicamente imponentes. A pesar de las diferencias de tamaño y fuerza, Will consigue una oportunidad única para demostrar su talento.

Cuando el protagonista logra entrar a uno de los equipos más importantes de la liga, rápidamente descubre que no todos están felices con su llegada. Muchos de sus compañeros y rivales creen que alguien como él no tiene lugar en una competencia tan exigente, por lo que deberá esforzarse el doble para ganarse el respeto de todos. La película combina humor, escenas de acción deportiva y momentos emotivos que giran alrededor de la confianza, la perseverancia y la importancia de aceptar las diferencias. Todo esto acompañado por una animación dinámica inspirada en producciones modernas como Spider-Verse. GOAT: La Cabra que cambió el juego Stephen Curry se pone en la piel del protagonista de esta historia animada, en HBO Max. Imagen: HBO Max Además del costado deportivo, GOAT también construye un universo visual muy original, con estadios extravagantes, personajes carismáticos y una fuerte influencia de la cultura del básquet. La cinta fue producida por la empresa de Stephen Curry y se convirtió en una de las películas animadas deportivas más comentadas del año. HBO Max: tráiler de La cabra que cambió el juego: Goat Embed - GOAT Tráiler Español Latino (2025) HBO Max: elenco de La cabra que cambió el juego: Goat Caleb McLaughlin (Will Harris)

Gabrielle Union (Jett Fillmore)

Aaron Pierre (Mane Attraction)

David Harbour (Archie Everhardt)

Stephen Curry (Lenny Williamson)