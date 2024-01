Dólar: el mercado estima "volatilidad" en los financieros y se pregunta qué pasará con el crawling peg

BANCO CENTRAL 1500 Desde la consultora Econviews realizaron un esquema al que denominaron "el laberinto cambiario" del Ministerio de Economía que podría culminar con una nueva devaluación. NA

"Consideramos que la devaluación inicial estuvo bien y no se quedó corta per se. Ahora bien, si tenemos en cuenta que después del salto cambiario venía un crawling del 2% mensual combinado con una inflación que va a ser mínimo del 25% mensual en diciembre y enero (combinada de 56%), ahí sí podemos pensar que se necesitaba un tipo de cambio más alto para tener más espacio para la apreciación".

En ese sentido, explican que: "seguir devaluando al 2% mensual implica que, en enero el tipo de cambio real se va a apreciar un 18.2%, en febrero un 11% y en marzo 8.5%. En este escenario para fines de marzo, el índice va a estar un 18% por debajo de su promedio histórico. Este nivel es similar al que se encontraba previo a la devaluación de agosto".

Por otro lado, marcaron los riesgos de que el dólar oficial no suba al ritmo de la inflación: "Adicionalmente, en el caso de que el tipo de cambio real se siga apreciando, nuestra proyección de acumulación de reservas empeoraría. El efecto no será solo sobre el activo del BCRA. La brecha no bajará y además se complica el lado fiscal. Un tipo de cambio menos competitivo desincentiva las exportaciones y la recaudación por retenciones sería menor".

Dólar: ¿mayor volatilidad en el MEP y el CCL?

Según Ecolatina, no descartan que en las próximas semanas "el mercado perciba un atraso real en el CCL-MEP y comience a considerarlos como una oportunidad de inversión, lo cual coincidiría con la reversión estacional en la demanda de dinero desde febrero y la mayor demanda en el MULC. Claramente, el llamativo nivel negativo de la tasa de interés en términos reales podría generar una caída adicional en la demanda de dinero".

De hecho, sostienen que con las recientes subas de los dólares financieros, ya muestran rendimientos por encima de la tasa de interés en pesos. "Dicho riesgo no es para nada menor (estaría al menos hasta la llegada de la cosecha gruesa), dado que el comportamiento de los USD alternativos es sumamente volátil y puede llegar a sobrereaccionar, rompiendo así la estabilidad cambiaria".

Dólar oficial, reservas y cosecha gruesa

Según sostiene la consultora FMyA, el mercado no cree en el 2% mensual del crawling peg desde febrero y estima un aumento al 5% porque la inflación rápidamente se "comería esa devaluación" en abril. Desde ese punto de vista, destacó el aumento de las reservas netas (desde que asumió Javier Milei, se incrementaron u$s8700 millones) pero estima que el plan económico apuntaría a esperar a la cosecha gruesa del campo para buscar una unificación cambiaria sin devaluación adicional.