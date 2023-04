Dólar soja: el sector pide incentivos para la próxima campaña

Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, planteó con sus propias palabras la misma inquietud que manifestó la industria. Según Moyetta, “la gran preocupación es que no haya un plan pensado a largo plazo”. Ese es el debate que proponen los dos extremos de la cadena productiva, que en el caso de la soja es la más importante del país por su generación de divisas.

Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación Cadena de la Soja (ACSOJA), aseguró en diálogo con Ámbito: “Además de tener una producción desastrosa por la sequía, tenemos un vecino que tiene cosecha récord y presiona a la baja en los mercados. Tenemos una doble tenaza, precios bajos y poca producción. Aunque sea por las malas, ojalá que aprendamos de lo que nos pasó, porque este año va a quedar en claro para toda la sociedad que cuando el campo está de capa caída no la vamos a pasar bien”.

La propuesta del Gobierno con cada implementación del dólar soja es la de generar una ventana de oportunidad para los tenedores del grano. Ningún productor renunciará a los $300 por cada dólar negociado, pero queda claro que todos dentro del esquema agrícola -fuera de esta coyuntura- sueñan con la llegada de nuevos incentivos para la próxima campaña. Según Zubizarreta, “esos incentivos estarían bien encaminados si logramos un tipo de cambio verdadero, al igual que ocurre en todas las economías razonables del mundo, donde refleja el valor del mercado y que no sea un dibujo que alguien pone para tratar de generar una sensación de mayor precio. Esto no es de ahora, viene desde hace 50 años. Cuando se pretende controlar la variable más importante de la economía manipulándola y generando una olla a presión, siempre termina mal”.

Muchos se preguntan por qué el dólar soja no toma la misma dinámica respecto de las ediciones anteriores y la realidad es que hay múltiples causas, algunas propias del mercado; sin embargo, es innegable que en esta tercera edición existen tensiones dentro de la cadena. De hecho, durante los últimos días circuló en varios grupos de productores un mensaje que invitaba a tratar de no vender la soja hasta tanto no mejoren los precios de pizarra, planteando que la industria tendría una mayor capacidad de pago por la soja.

Queda claro que nadie más que el propio productor tiene la capacidad para definir si es conveniente o no ingresar al programa y que los mercados de granos en nuestro país gozan de absoluta transparencia. Según Zubizarreta, “esas tensiones no tienen por qué existir, porque todos estamos en el mismo equipo. A los industriales nos interesa que al productor le vaya bien, así tenemos las fábricas funcionando todo el año y al productor le sirve tener compradores fuertes, fábricas funcionando y eficientes”.

La gran preocupación que tienen los productores y los industriales no está en lo que pueda ocurrir en los próximos días hasta fin de mayo, sino en cómo aprovechar la gran oportunidad que se abre con la campaña 2023/24. El reclamo es único y se centra en lograr un único tipo de cambio y una carga fiscal razonable. Esa carga fiscal -que duplica el promedio de la economía- le quita competitividad a un sector clave para el país.

Según Zubizarreta, “tenemos que salir de esa dinámica y pensar cómo generamos las condiciones para que el año que viene tengamos la revancha, todos estamos conscientes de que tenemos una oportunidad para salir de esta crisis. Argentina le quita competitividad a los únicos sectores que pueden generar un cambio en nuestra economía”.