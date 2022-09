Dólar soja, seguro contra eventos climáticos y economías regionales: las definiciones de Bahillo

"El sector necesita además el desarrollo de políticas que le permitan atender no sólo el mercado interno, sino el externo. También una mirada de cadena de valor, en la cual, entendemos, cada eslabón tiene que tener sostenibilidad económica. Si el mercado corrige y da sostenibilidad a la cadena, bienvenido sea, pero si el mercado no corrige y apropia un sector indebidamente o por sobre la rentabilidad de sostenibilidad que tiene que tener uno de los eslabones, nosotros tenemos estar ahí para corregir esa situación", agregó.

Sobre la agenda a futuro, recalcó: "Para los próximos 60 o 90 días tenemos varios temas en la agenda: primero generar un programa de incentivo para pequeños y medianos productores de acuerdo lo indica el artículo 9 del decreto del Programa Incremento Exportador, como también para las economías regionales. Ya estamos trabajando en lo que serían algunas de las medidas. Estamos en etapa de evaluación".

"También, por indicación de Massa, desarrollar un seguro que lleve tranquilidad y previsibilidad a los productores. Un seguro contra eventos climáticos, porque hoy la Ley de Emergencia que tenemos es insuficiente para dar respuestas a las problemáticas que nos plantean la sequía o las inundaciones. Además, avanzar en la creación de la ley agro-bio-industrial y con el Consejo Federal Agropecuario (CAF) vamos a empezar a trabajar un marco normativo de buenas prácticas agropecuarias, para que haya una legislación lo más armonizable y homogénea posible".

Consultado por el fin del Programa de Incentivo Exportador, conocido como dólar soja y con un fin confirmado para el 30 de septiembre, detalló que habrá un buen stock para la molienda y agregó: "Con este volumen de mercadería, en octubre se puede, de alguna manera, restringir la oferta y, ante la restricción, entre en juego la cuestión del mercado. Por ahí el precio que volvería a ser de entre $50.000 y $55.000 la tonelada, pero ante la necesidad pueda ser un poco más".

El programa alcanzó esta semana a superar el objetivo de u$s5.000 millones vendidos y alcanzó este viernes los u$s6.000 millones.

Sobre nuevas medidas para otros sectores que reclamaron un régimen similar al aplicado para la soja, remarcó: "Lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Economías Regionales es un análisis economía por economía, tomando las 15 de mayor escala y analizar en conjunto con ellos y con funcionarios provinciales, cuáles serían las medidas que le mejorarían la competitividad, que no necesariamente tienen que pasar por una mejora en el tipo cambio, porque la mejora en el tipo cambio tuvo que ver con lo que es la soja, porque tienen 33% de retenciones y porque no impacta en los precios locales".

Sobre el contrapunto del Ministerio de Economía con el Banco Central por las restricciones a quienes liquidaron a través del dólar soja para acceder al mercado de cambios legal, subrayó: "Lo que dije ya lo dije y no lo voy a cambiar. Mi función es trabajar para persuadir y convencer de que alguna decisión que yo entiendo, por lo menos para la responsabilidad que yo tengo, no es la más adecuada y tratar de convencer y persuadir a aquel que tiene otra responsabilidad, como la del Banco Central, que entiende que la medida es oportuna para las políticas monetarias, pero yo entiendo que no es oportuna en lo productivo".