La confianza de los industriales mejoró pero el 52% considera que la demanda interna es insuficiente + Agregar ámbito en









Entre los factores que limitan la capacidad para aumentar la producción de los empresarios, comparado a tres meses atrás, empeoraron los problemas financieros y la incertidumbre económica.

La evaluación empresarial de abril de 2026 mostró que la mitad de las compañías considera que el nivel actual de su cartera total de pedidos se encuentra por debajo de lo normal.

La confianza empresarial de la industria manufacturera mejoró por cuarto mes consecutivo pero las perspectivas aún marcan un fuerte estancamiento en la producción. Entre los factores que limitan la capacidad, comparado a tres meses atrás, empeoraron los problemas financieros y la incertidumbre económica y aún el 52% considera que la demanda interna es insuficiente.

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La evaluación empresarial de abril de 2026 mostró que la mitad de las compañías considera que el nivel actual de su cartera total de pedidos se encuentra por debajo de lo normal. Según la encuesta, el 50% de las firmas relevadas ubicó el volumen de pedidos en niveles inferiores a los habituales, mientras que un 47,2% sostuvo que se encuentra en parámetros normales y apenas un 2,8% afirmó estar por encima de lo normal.

Según los últimos datos publicados por el INDEC en su Encuesta de Tendencia de Negocios para la industria manufacturera, la insuficiente demanda interna se erige como el principal obstáculo que enfrentan las empresas para expandir su capacidad productiva, concentrando un abrumador 51,8% de las respuestas. Muy por detrás, la competencia de productos importados se ubica en el segundo lugar con el 11%, seguida por la incertidumbre económica (7,3%).

Al analizar la evolución reciente de los factores que limitan la capacidad productiva de la industria manufacturera, el último informe del INDEC enciende luces rojas en tres frentes que vienen ganando terreno de manera preocupante en comparación con tres meses atrás. El deterioro más marcado se observa en la incertidumbre económica, que saltó del 5,7% al 7,3%, reflejando un clima de mayor inestabilidad para la toma de decisiones.

En la misma línea, el ahogo financiero comenzó a pasar factura: las empresas que señalan sufrir problemas financieros treparon del 3,1% al 4,8%. Por último, las restricciones operativas también muestran signos de tensión, ya que la falta de equipo adecuado avanzó del 2,1% al 2,8% y la escasez de energía registró una leve suba del 0,3% al 0,4%.

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