¿Cobrás el SUAF en septiembre? Todo sobre el nuevo límite de ingresos de ANSES

El organismo actualiza en septiembre los topes de ingresos del SUAF. Cuánto podrá ganar cada integrante y qué pasa si se supera el límite.

Los nuevos límites de ingresos del SUAF comenzarán a aplicarse a partir de septiembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará desde septiembre los límites de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares del SUAF . El ajuste será del 2,11% y modificará tanto el tope del grupo familiar, como el máximo permitido por integrante.

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Con los nuevos valores, el ingreso mensual del grupo familiar no podrá superar los $6.314.897 . Además, ninguno de sus integrantes podrá tener ingresos superiores a $3.157.449 .

Estos límites son importantes porque no alcanza con mirar cuánto gana toda la familia. También es necesario revisar los ingresos de cada integrante para saber si se mantiene el derecho a cobrar la asignación.

Para establecer si una familia puede acceder al SUAF, ANSES toma en cuenta los ingresos que corresponden a los integrantes del grupo familiar . Entre ellos pueden encontrarse los salarios de trabajadores registrados, prestaciones por desempleo, jubilaciones y otras remuneraciones contempladas por la normativa.

El cálculo se realiza considerando tanto la situación individual, como las suma de los ingresos familiares. Por eso, es importante tener actualizada la información laboral y personal registrada ante el organismo.

También hay que diferenciar los topes de acceso de las escalas utilizadas para determinar el monto. Una familia puede estar dentro del límite para cobrar el beneficio y, aún así, recibir una suma menor debido al nivel de ingresos que registra.

¿Cuánto se reduce el monto a cobrar a medida que suben los ingresos?

El SUAF cuenta con distintas escalas de ingresos. A medida que el ingreso familiar se ubica en rangos superiores, el monto de la asignación correspondiente es menor.

Esto significa que no todas las familias que cumplen con los requisitos reciben exactamente la misma suma. El valor depende de la escala en la que quede ubicado el grupo familiar de acuerdo con sus ingresos computables.

La situación cambia cuando se supera alguno de los límites máximos. Si el grupo familiar supera los $6.314.897 mensuales o uno de sus integrantes registra más de $3.157.449, el grupo queda fuera del régimen de asignaciones familiares.

¿Dónde verificar con CUIL y Clave de la Seguridad Social si está apto?

Los titulares pueden consultar su situación directamente desde Mi ANSES. Para ingresar necesitan el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, que permiten acceder a la información personal y a los datos vinculados con las prestaciones.

Una vez dentro de la plataforma, deben ingresar al apartado “Hijos” y seleccionar “Mis Asignaciones”. Allí pueden revisar la información disponible sobre los beneficios y las liquidaciones correspondientes.

La consulta resulta especialmente útil antes de septiembre, cuando comiencen a regir los nuevos límites. Revisar los datos permite detectar posibles diferencias en los ingresos registrados y comprobar si la familia continúa dentro de los parámetros establecidos para cobrar el SUAF.