Malvinas: EEUU evalúa retirar su respaldo a la soberanía británica para presionar a Londres, según medio británico + Agregar ámbito en









El Gobierno de Trump puja contra el flamante primer ministro, Andy Burnham, para que incremente la inversión bélica en los parámetros de la OTAN.

Donald Trump y Andy Burnham.

En una nueva señal de acercamiento entre EEUU y la Argentina, y en simultáneo a su creciente tensión contra los miembros europeos de la OTAN, el Gobierno norteamericano habría amenazado con retirar el respaldo que mantiene con la soberanía de Gran Bretaña sobre las islas Malvinas si la administración inglesa no aumenta el presupuesto militar.

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Según dejó trascender el medio británico The Telegraph, la advertencia de la gestión de Donald Trump recaería sobre el flamante primer ministro inglés, Andy Burnham, quien asumió en su cargo en julio de este año. En línea con esa publicación, un alto funcionario estadounidense habría expresado la posibilidad de tomar medidas si los miembros de la OTAN no alcanzan las cifras de gastos establecidas, dispuestas en un 5% del PBI para defensa y seguridad.

"Continuaremos nuestros esfuerzos para incentivar y capacitar al Reino Unido para que dé un paso al frente de manera significativa", habría expresado esa fuente, quien indicó que las conversaciones por la cesión de las Malvinas "son sinceras". "No se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos", añadió.

Cruces entre Nación y Tierra del Fuego por el amarre de un buque británico en Ushuaia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur protestó por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, intervenido por Nación desde enero, y calificó el hecho de "inadmisible". "El accionar del buque no viola ninguna ley", respondió el Gobierno. Se trata de la nave petrolera VS Promise, con bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que atracó en la terminal de la capital fueguina, cuya gestión está actualmente en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un frente de conflicto entre Javier Milei y el gobernador Gustavo Melella.

El buque británico amarrado en Ushuaia fue motivo de discordia entre Nación y Tierra del Fuego. El episodio suscitó una queja por parte de la administración de Melella, que "rechazó enérgicamente" el hecho. "Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", apuntaron.

A la par, indicaron que Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, "ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral". La respuesta por parte del Gobierno nacional llegó en boca del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien cargó las tintas sobre la administración de Tierra del Fuego. "Es un buque petrolero, que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cuyén, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse", dijo Ravier en su conferencia de prensa. El funcionario indicó que el barco "no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego". Detalló, además, que la monoboya "es de jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino el que avaló el ingreso del buque". "El accionar del buque no viola ninguna ley. La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando en la cuenca Malvinas", señaló Ravier.