El dólar después de coronacrash

Es difícil escribir de economía -lo que nos da vida desde que es en el mercado donde producimos e intercambiamos alimentos, salud, educación, etc.- cuando no funciona. Por cierto, en lo que va de 2020, según la ONU han muerto unos 136.000 niños menores de 5 años por desnutrición, y la situación se agrava por el parate global. Y más difícil es proyectar cuando el mundo nos ha sorprendido, mucho más allá de lo imaginable dentro de la ciencia ficción más audaz, con medidas coactivas que han paralizado la vida. Impresiona ver que la humanidad cada vez cree más en la violencia, que no haya comprendido que -como lo habían descrito los filósofos griegos- es contraria al desarrollo del cosmos, lo viola, lo contradice.