Banco Provincia acelera su expansión: ya renovó más de la mitad de su red de sucursales

La entidad avanza con el plan de obras más ambicioso de sus 203 años de historia. Mientras el sistema financiero redujo sucursales en los últimos años, el banco público ya ejecutó más de 220 intervenciones y amplió su red de cajeros automáticos.

Banco Provincia sostiene una política de expansión. Actualmente concentra el 32% de los 9.695 puntos de acceso al sistema financiero existentes en territorio bonaerense y cuenta con casi 400 sucursales.

Banco Provincia puso en marcha el plan de infraestructura más importante de sus 203 años de historia y ya alcanzó más de 220 obras en sucursales, lo que permitió renovar más del 50% de su red de atención. La iniciativa combina modernización edilicia, incorporación de tecnología, criterios de sustentabilidad y expansión territorial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La estrategia se desarrolla en un contexto de transformación del sistema financiero argentino, marcado por el cierre de sucursales y la creciente digitalización de los servicios bancarios. Según datos de la entidad, entre diciembre de 2019 y febrero de 2026 la red bancaria nacional se redujo un 10%, mientras que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires cerraron 382 sucursales, equivalentes al 69% de todas las bajas registradas en el país.

En este escenario, Banco Provincia sostiene una política de expansión. Actualmente concentra el 32% de los 9.695 puntos de acceso al sistema financiero existentes en territorio bonaerense y cuenta con casi 400 sucursales distribuidas entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

"El gobernador Axel Kicillof nos marcó desde el inicio una agenda clara: recuperar y fortalecer el rol de la banca pública bonaerense como herramienta de desarrollo. Por eso estamos llevando adelante el plan de obras más ambicioso en la historia de la institución", afirmó el presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

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Más cajeros y foco en inclusión financiera

La expansión también alcanzó a la red de cajeros automáticos. Entre 2019 y 2026, Banco Provincia incorporó 605 nuevas terminales, un crecimiento del 42% que le permitió alcanzar una participación equivalente a uno de cada cuatro cajeros automáticos instalados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Además, la entidad cumple un papel central en materia de inclusión financiera. Actualmente es el único banco presente en siete municipios y en 148 localidades bonaerenses, donde garantiza el acceso a servicios financieros para miles de personas y empresas. Casos como los de Suipacha y Monte Hermoso reflejan ese rol estratégico, ya que allí no operan otras entidades bancarias.

"Nosotros no creemos en el dilema digitalización o sucursales. Nuestra estrategia combina la expansión física y el desarrollo tecnológico, en un modelo que busca sostener la cercanía en un contexto de creciente innovación para competir por servicios financieros accesibles para todos y todas", señaló Cuattromo.

El avance de las sucursales sustentables

Como parte del programa, Banco Provincia desarrolló un nuevo modelo de sucursal sustentable que incorpora iluminación LED, sistemas de climatización de bajo consumo, paneles solares para generación fotovoltaica, termotanques solares y carpinterías con doble vidriado hermético para mejorar la eficiencia energética.

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Las nuevas sedes de Ezeiza, Constitución (Mar del Plata), Parque Industrial Burzaco y la recientemente inaugurada sucursal de Villa Ramallo fueron construidas bajo este esquema, con capacidad para generar la energía que consumen.

La entidad también aplica estos criterios en las remodelaciones integrales de edificios existentes, aunque con limitaciones en aquellos inmuebles considerados patrimonio histórico. Actualmente, Banco Provincia cuenta con 80 edificios bajo esa categoría, lo que obliga a preservar determinadas características arquitectónicas durante las obras.

"Las nuevas sucursales sustentables son una muestra concreta de nuestro compromiso de acercar servicios financieros de calidad, con infraestructura moderna y una visión respetuosa con el ambiente", sostuvo Cuattromo. Y concluyó: "Nuestro objetivo es seguir ampliando la presencia del Banco, consolidando una red más inclusiva que acompañe el crecimiento productivo y la vida cotidiana de las y los bonaerenses".