Premios Sur 2026: el cine argentino define a sus grandes ganadores de la temporada.

La Academia Argentina de Cine entregan este martes los Premios Sur a lo mejor de la temporada 2025 en materia de películas y series nacionales. El acto se cumplirá en el Teatro Alvear, podrá verse por TNT y HBO, promete algo de glamour nativo, reclamos de variada índole y ocasionales actos de justicia. Será también oportunidad de confirmar o no a los ganadores del Premio Martín Fierro al cine y las series 2025, otorgado el 8 de diciembre último.

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El años pasado se impusieron “Belén” (Mejor Película y otros dos premios) y “El Eternauta” (Mejor Serie Dramática, Martín Fierro de Oro en la Categoría Series y otros siete premios de primer orden). Natalia Oreiro recibió el Oro en la Categoría Cine y el Premio a la Mejor Actriz por “La mujer de la fila”, de Benjamín Avila, película que también ganó el Premio a Mejor Director de Cine.

Belén Por los premios Sur vuelven a competir “Belén” (16 nominaciones) y “La mujer de la fila” (15), y “El eternauta” se enfrenta con “Atrapados”, “Menem” y “Viudas negras”.

Las producciones que vuelven a medir fuerzas Por los premios Sur vuelven a competir “Belén” (16 nominaciones) y “La mujer de la fila” (15), y “El eternauta” se enfrenta con “Atrapados”, “Menem” y “Viudas negras”. Se suman a la fiesta “El mensaje” (10), “Gatillero” (8), “27 noches” (7), “Tesis sobre una domesticación” (3), “Adulto”, “Homo Argentum”, “La llegada del hijo”, “LS83”, la coproducción paraguayo-argentina “Bajo las banderas, el sol” (2 cada uno), “El príncipe de Nanawa”, “La muerte de un comediante”, “La noche sin mí”, “Los renacidos”, “Muña muña”, “Nancy”, “Mazel Tov” y el emotivo “Weser” (1 cada uno).

Detalle curioso, “Homo Argentum” compite solo en los rubros Maquillaje y Diseño de Vestuario. Guillermo Francella, que en diciembre ganó el Martín Fierro a Mejor Actor, no fue tenido en cuenta por la Academia. Peor todavía, en las nominaciones a los Cóndor de Plata de Cronistas donde “Homo Argentum” no figura en absolutamente ningún rubro.

Para Cronistas los principales candidatos son “Belén” (18), “La mujer de la fila” (14), “Gatillero” (13), “27 noches” (12), “El mensaje” (11), “Las corrientes (9), “Tesis sobre una domesticación” (8), “La llegada del hijo” (6) y “El príncipe de Nanawa” (4). En series, “El eternauta” (18), “Envidiosa”, “En el barro” (16 cada una), “Menem”, “Viudas negras” (15 cada una) y “División Palermo” (13). Y se suman 29 títulos más que no figuran en el Fierro ni en el Sur. Lástima que este año, después de anunciar su lista de nominados, Cronistas decidió que no va a entregar ningún Cóndor, y ello simplemente por falta de dinero. Hay un antecedente, pero más épico, por así decirlo, y fue cuando Cronistas dio a conocer las nominaciones a lo mejor de 1974 (“La tregua”, “La Patagonia Rebelde”, “Quebracho”, “Boquitas pintadas”, “Gente en Buenos Aires”, “El camino hacia la muerte del viejo Reales”, “La Mary”) pero decidió suspender la entrega porque los principales títulos empezaban a sufrir censura y varios candidatos estaban siendo perseguidos por la Triple A. Después vino el Regimen Militar, con lo que el premio siguió guardado, pero ya en 1981 decidió reaparecer. Ganaron “El infierno tan temido”, Alberto de Mendoza como Mejor Actor por ese film, y la primera de María Luisa Bemberg, “Momentos”. Al año siguiente ganaría “Tiempo de revancha”, de Adolfo Aristarain.

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