"Inseguridad económica no es no poder comprar 200 dólares, sino perder el laburo"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que el tipo de cambio en la Argentina "no está atrasado", indicó que "quienes plantean una devaluación como una especie de solución mágica no están siendo honestos" y sostuvo que “inseguridad económica no es no poder comprar u$s200, sino perder el laburo".