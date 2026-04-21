Aumentos en ANSES: guía completa sobre movilidad para jubilados, pensionados y asignaciones + Seguir en









Según la nueva fórmula de movilidad, hubo un aumento en las prestaciones de este mes. Conocé de qué trata y los nuevos montos

Las prestaciones aumentaron un 2,9% este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos para las prestaciones de abril de 2026. Este mes se va a añadir un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones y esto se debe a la nueva fórmula de movilidad que busca acompañar la evolución de la inflación.

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La medida impacta de manera directa en millones de beneficiarios en todo el país, quienes ven reflejados estos ajustes en sus ingresos todos los meses.

A su vez, el bono de $70.000 va a seguir vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas, es decir que no se va a aplicar en todos los haberes. Si el mismo se recibe de forma completa, parcial o directamente no se aplica, va a depender exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $450.319,31

Pesos Billetes Mariano Fuchila ¿Cómo funciona el nuevo sistema de aumentos por movilidad de ANSES? Desde julio del año pasado, entró en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%, con lo que acumula en el año una suba del 5,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra repitió el mismo porcentaje que en enero y se mantiene en el nivel más alto desde marzo de 2025. Por este motivo es que el aumento para las prestaciones de este mes fue de un 2,9%.

Además ya se anticipa el próximo aumento, con el nuevo dato que se dió a conocer este mes, la inflación de marzo registró un alza mensual de 3,4%. Acumulando, así, una suba de 9,4% en los primeros tres meses de 2026. Por ese motivo es que las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes. ANSES gente.webp ¿Quiénes reciben el aumento por movilidad este mes? El aumento alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional y de las asignaciones de ANSES: Jubilados y pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo

Asignaciones familiares (SUAF) En abril, además del incremento del 2,9%, se mantiene el bono de hasta $70.000 para quienes reciben los haberes más bajos del esquema, ya que tiene como objetivo reforzar los ingresos para que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Montos actualizados: ¿cuánto cobro tras el último incremento? Con la actualización de abril y el bono incluido, los valores quedan de la siguiente manera: Jubilación mínima: $450.319,31 (con bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $374.255,45

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): $336.223,52

Pensión Madre de 7 hijos: $450.319,31 auh anses.webp Impacto del aumento en la AUH y la Asignación por Embarazo Las asignaciones también se ajustan manteniendo la misma. En abril, los valores actualizados son: Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666

AUH por hijo con discapacidad: $445.003

Asignación Familiar por Hijo: $68.341

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $222.511 A su vez, es importante recordar que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada titular y ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para cada tipo de prestación. Para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial del organismo o utilizar la aplicación Mi ANSES.

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