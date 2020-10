Vuelta de los shopping: zapatillas para correr cuestan $19.000

Por ejemplo, un jean Levis, se consigue a $6000, lo que equivale a cerca de u$s 38 si se toma el dólar informal, si tenemos en cuenta el “ dólar tarjeta” esa suma es de u$s 44. Con los descuentos previstos por los shoppings ese valor llega a $3900.

Otro caso es el de las zapatillas que subieron mucho de valor: un modelo de Nike para correr cuesta $18.999, es decir u$s 120, con el blue y u$s 140 con el dólar turista. Con las promociones de los shoppings la rebaja llega a $12.350.

Un vestido en Akiabara se consigue por $5,390, unos u$s 34, a precio dólar blue. En Yagmour se puede conseguir un pantalón por $2515, en dólar paralelo, unos u$s 15. En Old Bridge hay chombas por $3.280, unos u$s 20. La mayoría de las marcas tiene descuentos por el Día de la Madre y, en algunos casos cuotas sin interés.