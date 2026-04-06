El policial de Prime Video con un elenco estelar que arrasa entre las películas más vistas + Seguir en









Una de las mejores opciones de la plataforma, con un gran elenco y una historia que te va a mantener pegado al sillón.

La increíble película de Prime Video protagonizada por Mark Ruffalo y Chris Hemsworth. Imagen: Prime Video

El catálogo de Prime Video sigue sumando producciones que rápidamente captan la atención del público, y en los últimos días un nuevo policial se posicionó entre lo más visto a nivel global. Con una historia atrapante y un elenco de primer nivel, la película logró destacarse incluso después de su paso por los cines.

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Uno de los grandes atractivos del film es la presencia de Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, dos figuras muy reconocidas que ya compartieron pantalla en otros proyectos. En esta oportunidad, se enfrentan en un intenso juego de gato y ratón que combina acción, suspenso y drama.

Caminos del Crimen Una película que no te podés perder en Prime Video, protagonizada por Mark Ruffalo. Imagen: Prime Video Se trata de Caminos del crimen, un thriller policial que llegó a la plataforma y rápidamente se convirtió en una de las opciones más elegidas por los usuarios.

De qué trata Caminos del Crimen La película está ambientada en Los Ángeles y sigue la historia de un ladrón de joyas extremadamente meticuloso, interpretado por Chris Hemsworth, que lleva adelante una serie de robos de alto nivel sin dejar rastros.

A medida que planea su golpe más ambicioso (posiblemente el último de su carrera) su camino se cruza con el de una corredora de seguros desilusionada, quien también atraviesa un momento clave en su vida. Ambos terminan vinculándose en una trama que mezcla intereses personales y ambiciones económicas.

Caminos del Crimen La increíble historia ya está disponible en la plataforma de Prime Video. Imagen: Prime Video En paralelo, un detective persistente, interpretado por Mark Ruffalo, comienza a encontrar patrones en los robos y se obsesiona con atrapar al responsable. Esto da lugar a una intensa persecución en la que cada movimiento puede cambiar el rumbo de la historia. La tensión crece aún más con la aparición de otros personajes del mundo criminal, lo que convierte al relato en un juego de estrategias, traiciones y decisiones límite, típico de los grandes thrillers policiales. Prime Video: tráiler de Caminos del Crimen Embed - CAMINOS DEL CRIMEN Tráiler Oficial Español Latino (2026) Chris Hemsworth, Mark Ruffalo Prime Video: elenco de Caminos del Crimen Chris Hemsworth (Mike / James Davis)

Mark Ruffalo (Lou Lubesnick)

Halle Berry (Sharon)

Barry Keoghan (Ormon)

Monica Barbaro (Maya)