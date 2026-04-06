Osvaldo Jaldo habló sobre los desembolsos de Nación a las provincias: "No son un regalo ni una dádiva"

Javier Milei habilitó giros por $400.000 millones a 12 distritos como adelantos de coparticipación. "Son fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos", aclaró el gobernador norteño.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , se refirió a los $400.000 millones que Nación giró a las provincias -entre ellas, Tucumán- en concepto de adelantos por coparticipación federal y explicó que el dinero "no es un regalo ni una dádiva". "Nos dan por un lado y nos quitan por el otro", graficó.

Jaldo habló este lunes en conferencia de prensa, en el marco del comité de emergencia conformado para asistir a los afectados por el duro temporal que azotó al distrito y que ya dejó al menos tres muertos.

Durante su interlocución, el mandatario fue consultado sobre los fondos que el Gobierno les habilitó a 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Nos adelantan fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos. Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”, afirmó el mandatario norteño.

También señaló que la paralización de la obra pública nacional obligó a Tucumán a sostener proyectos con recursos propios.

Osvaldo Jaldo Osvaldo Jaldo habló en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de Tucumán.

“El Gobierno nacional paralizó el 100% de la obra pública y nosotros tuvimos que asumir obras con financiamiento provincial”, sostuvo. Subrayó la importancia de evitar confusiones en la interpretación pública: “No es una ayuda de la Nación, es un adelanto de fondos que por ley le corresponden a las provincias”, sumó.

En ese sentido, precisó: “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA.

En ese marco, también hizo referencia al contexto provincial, señalando que la paralización de la obra pública nacional obligó a Tucumán a sostener proyectos con recursos propios. “El Gobierno nacional paralizó el 100% de la obra pública y nosotros tuvimos que asumir obras con financiamiento provincial”, sostuvo.

Finalmente, subrayó la importancia de evitar confusiones en la interpretación pública: “No es una ayuda de la Nación, es un adelanto de fondos que por ley le corresponden a las provincias”, concluyó.

Temporal en Tucumán

Por otra parte, durante una reunión del comité de emergencia, Osvaldo Jaldo aseguró: “Venimos con todo nuestro equipo, con el Comité de Emergencia en pleno, acompañando y estando a la par de esa gente desde el primer momento. De aquellos tucumanos que también sufren y que se inundaron ya también por segunda vez y en algunos casos por tercera vez”.

"Estamos llegando a todos los lugares y estar con la asistencia social donde llevamos serenidad, acompañamiento, tranquilidad a todos los que sufrieron anegaciones por las inundaciones", indicó el titular del Ejecutivo

También puso en valor el accionar de intendentes y comisionados comunales. En esa línea, afirmó: “Las autoridades locales, los comisionados comunales y los intendentes han venido trabajando y estando a la par de cada uno de los vecinos. Los hemos asistido desde el primer momento y hemos llegado a la mayoría de los lugares durante el día domingo”.