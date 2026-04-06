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6 de abril 2026 - 16:28

La Fanfarria de Granaderos homenajeará a Malvinas cada lunes de abril en Casa Rosada

Las presentaciones musicales se realizarán en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la sede de Gobierno.

El ciclo comenzó esta semana en el marco de la&nbsp;conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el&nbsp;44° aniversario del inicio del conflicto bélico de 1982.

El ciclo comenzó esta semana en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 44° aniversario del inicio del conflicto bélico de 1982.

La Casa Rosada abre sus puertas a la Fanfarria de Granaderos para homenajear a los veteranos de Malvinas. Las presentaciones se realizarán los lunes del mes de abril en el Patio de las Palmeras y en la entrada de la sede gubernamental, dándole continuidad a las actividades por el 44° aniversario del conflicto.

Esta iniciativa, impulsada por Presidencia, busca que la comunidad redescubra a una de las agrupaciones musicales más icónicas de la Argentina. Conocidos por su participación central en cambios de guardia y actos de Estado, los Granaderos iniciaron este ciclo con una jornada de profunda sensibilidad, dedicada a la memoria de los caídos y veteranos del Atlántico Sur.

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La fanfarria del Regimiento creado por San Martín aporta el marco musical a la Casa Rosada con sus interpretaciones de marchas y piezas históricas. Es, sin duda, uno de los atractivos más valorados por quienes recorren el edificio y sus alrededores.

Las próximas funciones continuarán durante cada lunes de abril, consolidando un ciclo que busca reforzar la memoria histórica y el patrimonio musical de las Fuerzas Armadas.

Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas: las imágenes

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Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

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Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

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Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

Fanfarria de Granaderos realiza homenaje a los veteranos de Malvinas.

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