Cómo llegan los dólares al país

¿De dónde va a sacar la Argentina los dólares para impedir el estrangulamiento externo? La pregunta es en cierta medida paradójica porque como ya dijimos, por más extraño que pueda parecer, lo cierto es que el tipo de cambio debería ser sostenible dado que la Argentina no va a pagar deuda externa -salga como salga la negociación- y además la balanza comercial, cuyo resultado está nacionalizado por obra del control de cambios, arroja un saldo positivo. Pero lo cierto es que del dicho al hecho hay un gran trecho. Los mercados no creen nada de esto, de manera que una de las preocupaciones fundamentales que ha tenido el empresariado argentino en los últimos meses fue cómo sacar capitales del país vía dólar contado con liquidación. Obviamente en esta situación no se puede seguir un tiempo prolongado sin que la economía pague desgastantes costos en términos de crecimiento. Por lo tanto, no basta con conformarse por el hecho de que se pueda calcular que el tipo de cambio es sostenible. Puede terminar siendo un concepto vacío si se empieza a caer en la restricción externa.