Dólar en mínimos de dos meses: los causas de la pax cambiaria y los riesgos latentes en el corto plazo Por Solange Rial + Seguir en









El tipo de cambio oficial tocó su menor valor desde noviembre, impulsado por el apretón monetario y una mayor oferta de divisas. No obstante, la calma cambiaria se sostiene en factores que no están exentos de riesgos.

El dólar calmo es sostenido por la liquidación y el apretón monetario.

El dólar oficial anotó su cuarta caída consecutiva este viernes, para tocar mínimos en casi dos meses. Hay factores que sostienen la pax cambiaria pero que, sin embargo, no están exentos de riesgos. Por un lado, sigue el apretón monetario, con una fuerte iliquidez en el sistema que deriva en altas tasas de interés pero, por el otro, la señal de que el precio de la divisa seguirá planchado generó un desarme de posiciones en moneda dura y una mayor liquidación del agro, que colabora con la oferta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Lo que está claro es que el objetivo principal de la política monetaria es la baja de inflación. Por este motivo, el sesgo continúa siendo contractivo y los niveles de iliquidez en el sistema se hacen notar", explicaron desde IEB. Y agregaron que "esto se refleja en los altos niveles de tasas overnight (a un día), la participación en la oferta de dólares del BCRA-Tesoro y en el 98% del rollover de los vencimientos en la licitación". En ese marco, subrayaron que "los niveles de incertidumbre no están en aumento y, bajo las condiciones actuales, no proyectamos una suba marcada en el dólar".

Esta visión también es compartida por Max Capital. Tras el dato de inflación de diciembre de 2,8%, "el Gobierno parece decidido a continuar utilizando el tipo de cambio como ancla nominal para contener la inflación", resaltaron en un informe. Al respecto, remarcaron que, pese a que el BCRA viene comprando dólares en las últimas semanas e inyectando liquidez, el tipo de cambio se mantuvo estable, en parte apoyado por la venta de instrumentos dólar linked por parte del BCRA como cobertura y por la decisión del Tesoro de convalidar tasas más altas en el tramo corto en la licitación.

Datos positivos: desarme de posiciones en dólares y liquidación del agro El jueves, el sector agroexportador liquidó u$s143 millones, el monto más alto en casi un mes. "La confirmación del sesgo contractivo terminó de convencer a los agentes económicos a desarmar tenencias en moneda extranjera", explicaron desde PPI. Como prueba de ello, las liquidaciones del sector agroexportador se aceleraron desde un promedio de u$s79,2 millones en las cinco ruedas previas. En este marco, la autoridad monetaria compró otros u$s125 millones este viernes, al mismo tiempo que el tipo de cambio oficial bajó.

Además, se espera una buena cosecha para el próximo período. Según informó Inviu, la siembra de soja alcanza el 93,9% del área proyectada para la campaña 2025/26, con demoras puntuales por excesos hídricos en el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe. En maíz con destino a grano comercial, el avance de siembra llega al 91,7% del área proyectada, también con retrasos regionales por lluvias recientes. En girasol, la cosecha cubre el 16,3% del área apta, pero el 96% del cultivo está en estado Normal a Excelente.

Otro buen dato que se conoció esta semana es que el Gobierno consiguió mantener el superávit fiscal en 2025 y repetir este resultado positivo por segundo año consecutivo. Así, anotó un balance primario positivo de aproximadamente 1,4% del PBI y un resultado financiero del 0,2% del PBI. "El ancla fiscal es y será una política de Estado", escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X. Datos que preocupan: iliquidez, altas tasas y proceso de desinflación Durante las últimas semanas, las tasas mostraron una elevada volatilidad, principalmente en la caución a un día, que alcanzó picos de 150% TNA el lunes y llegó a promediar 72,3% TNA durante esa rueda. Esta dinámica también repercutió en el mercado de pesos e impactó en la licitación del miércoles, en la que el Tesoro logró renovar casi la totalidad de los vencimientos, pero a tasas sensiblemente más altas que en la colocación previa. "La elevada volatilidad en las tasas es un factor a monitorear, ya que reduce la previsibilidad en los costos de fondeo y desfavorece la demanda de títulos en pesos", advirtieron desde Cohen Aliados Financieros. En diciembre, la inflación volvió a acelerarse, al marcar un alza de 2,8%, bastante por encima de las expectativas del mercado (2,3%) y el peor registro desde marzo pasado. También se observó una aceleración en el IPC núcleo, que determina la inercia inflacionaria: anotó un alza de 3%. "Estos resultados marcan la resistencia de la inflación a perforar el 2% mensual, lo que limita la recuperación de los salarios y vuelve a presionar sobre el tipo de cambio real", alertaron desde Cohen.