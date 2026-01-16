Los bonos en dólares extienden su repunte y el S&P Merval corta una racha de cuatro caídas consecutivas

Los activos argentinos encaran la última rueda de una semana volátil ante un contexto global marcado por la incertidumbre que despertó en los inversores la fuerte tensión geopolítica. Con todo, este viernes, los bonos en dólares cotizan al alza en Wall Street y, así, encadenan su segundo repunte consecutivo, luego de cuatro jornadas a la baja. Por su parte, el índice S&P Merval de la bolsa porteña corta una racha bajista y opera en verde.

En concreto, los títulos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) cotizan con leves subas de hasta 0,1%, mientras que los Bonares (con jurisdicción argentina) trepan hasta 0,6%.

Entre las noticias que impactan al mercado el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que enviará una misión técnica a la Argentina “en algún momento de febrero” para avanzar con la revisión del programa vigente. En ese marco, se negociará un waiver por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas pautada para diciembre pasado.

De todas maneras, la vocera del organismo celebró que las compras de divisas que el BCRA inició este año se dan a un ritmo más acelerado que lo previsto (ya adquirió u$s562 millones). Justamente, la priorización de la acumulación de reservas era un reclamo no solo de la burocracia, sino también de los grandes bancos de Wall Street y de la city porteña.

Aun así, el riesgo país se ubica en los 572 puntos básicos. El Gobierno necesita profundizar la baja para reacceder a los mercados internacionales y poder refinanciar por la vía tradicional sus vencimientos de deuda externa.

Acciones: los movimientos de los inversores

En cuanto a las acciones, el índice S&P Merval, medido en pesos, corta una racha de cuatro bajas consecutivas. Este viernes, avanza 0,3% hasta los 2.935.236 puntos. En dólares, escala 0,7% a 1.945 puntos.

Hasta el jueves, el principal índice accionario de la bolsa porteña acumulaba una pérdida semanas del 1,8%, que ahora se ve parcialmente revertida.

En la rueda de este viernes, más allá de lo que ocurra en los mercados internacionales, en el plano local un dato que seguirá de cerca la city es la publicación del resultado fiscal de 2025, con el cuál Luis Caputo podrá mostrar que cumplió la meta de superávit comprometida con el FMI.

Los bonos en pesos se acomodan tras la licitación del miércoles

Las curvas soberanas en pesos retomaron el jueves su sendero de corrección tras la licitación del Tesoro realizada el miércoles, en un contexto de tasas todavía volátiles y liquidez acotada en el sistema financiero. En ese marco, la Lecap con vencimiento el 27 de febrero cerró con una tasa de 3,28% TEM, ubicándose 7 puntos básicos por debajo del corte del mercado primario, aunque 37 puntos básicos por encima del cierre previo en el mercado secundario.

Si bien las tasas overnight mostraron una leve baja, la curva de tasa fija ajustó en línea con el resultado de la licitación, en la que el Tesoro convalidó una tasa de 3,35% TEM para la Lecap a 42 días, informó la consultora 1816. En paralelo, la tasa de caución a un día registró una fuerte caída de 130 puntos básicos y se negoció en torno a un promedio de 36,4% TNA.