Paritarias: la provincia de Buenos Aires mejoró la oferta salarial y acordó con docentes y estatales

La administración de Axel Kicillof llegó a un entendimiento con el grueso de los gremios de ambos sectores. Para febrero, redondearán una suba del 4,5% en los sueldos.

Luego de una primera reunión que culminó con el rechazo de la oferta salarial , la provincia de Buenos Aires llegó este viernes a un acuerdo con el grueso de los gremios docentes y estatales , en el marco de las paritarias bonaerenses.

Las partes habían mantenido un primer round el martes pasado, en el que no lograron consensuar una posición. Por entonces, las agremiaciones consideraron "insuficiente" la suba del 1,5% propuesta por la administración de Axel Kicillof .

Así las cosas, el encuentro pasó a un cuarto intermedio, que se reactivó el viernes, con diversas reuniones que se desarrollaron de manera virtual en La Plata.

A las 14 fue el turno de los trabajadores del sector educativo. Posteriormente, hicieron los propio los representantes de los trabajadores del Estado.

En la ocasión, la gestión bonaerense mejoró la propuesta y se granjeó la aprobación de la mayoría de los gremios.

La oferta consistió en un 1% correspondiente a diciembre y un retroactivo vinculado al medio aguinaldo del semestre anterior, equivalente a un 0,5% adicional.

Ello implica para febrero una mejora del 4,5% en el bolsillo respecto del último salario percibido.

Casi todos los sindicatos docentes, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), le dieron luz verde a la propuesta, a excepción de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que la someterá a votación entre sus bases.

Axel Kicillof gremios

Tras el acuerdo, la Provincia advirtió "acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa, producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación".

"A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones; en el mismo sentido, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof se ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo", indicaron.

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

De esta manera, la administración de Axel Kicillof consiguió oxigeno en el amanecer de un año complejo. A mediados de diciembre, el gobernador había recibido a los gremios en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Allí se comprometió a oficializar el llamado paritarias en enero, tal como finalmente ocurrió. No obstante, advirtió que "la Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio".

Apuntó, además, que la situación ocasionó "pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales".

En paralelo, la gestión bonaerense denunció el "recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones".