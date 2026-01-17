Javier Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Presidente partirá rumbo a Asunción a las 9 de la mañana para rubricar el tratado de libre comercio. El domingo emprenderá vuelo hacia Europa.

El mandatario libertario se dirigirá hacia la capital de Paraguay para firmar el tratado.

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea UE) . En la ceremonia, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional. Luego de visitar el vecino país, se dirigirá a Davos, Suiza .

La rúbrica se dará apenas días después de que, el 9 de enero, el Consejo Europeo autorizara a la UE a firmar el tratado con el bloque sudamericano, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el gobierno argentino, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. "La eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

La comitiva argentina encabezada por el jefe de Estado partirá a las 9 de la mañana hacia Paraguay, según indicaron fuentes oficiales. Allí, Milei buscará dar una señal de respaldo a su par, Santiago Peña, que se hará cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur.

Tras una breve estadía en Asunción, el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza. El mandatario libertario iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero, donde anticipó que pronunciará un nuevo discurso con fuertes críticas a lo que denomina la “agenda woke” .

Será su tercera presencia consecutiva en el encuentro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes del sistema financiero internacional, y que el mandatario convirtió en una de las principales plataformas de su política exterior.

JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Presidencia

El viaje forma parte de la hoja de ruta oficial del Gobierno para los primeros meses del año. En declaraciones públicas el propio Milei volvió a presentar su participación en Davos como una oportunidad para exponer su visión ideológica sobre el rol del Estado, el mercado y los debates culturales que atraviesan a las democracias occidentales.

Triunfo diplomático

Días atrás, tras el anuncio del acuerdo con la Unión Europea, en el gobierno lo celebraron como un hecho histórico. Caputo afirmó que el acuerdo "nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo" y citó a los casos de Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania.

"De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros", agregó.

Para el ministro, el nuevo tratado "facilitará a las PYMES su integración en las cadenas globales de valor" y se aplicarán medidas de facilitación del comercio, por lo que, a su criterio, el acuerdo "generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos".

"Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo", cerró el jefe del Palacio de Hacienda.

Más temprano, el canciller Pablo Quirno también se refirió al anuncio del acuerdo, sobre lo cual aseguró que "todos ganamos" y pronosticó que generará "más comercio, más inversión y más empleo". Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

"La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial", destacó Quirno en sus redes sociales.

El Gobierno toma como un logro propio la firma del acuerdo. Quirno destacó que "La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad". Camino que logrará un país "próspero".