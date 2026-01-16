SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de enero 2026 - 08:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial profundiza su tendencia bajista. Este jueves cayó a $1.470 en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista cedió a $1.441. Esto ocurre mientras el Banco Central retomó las compras de divisas y ya lleva adquiridos u$s562 millones en el año, algo que celebró la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. En tanto, en la city reaparecen las apuestas al carry trade. Por su parte, los bonos en dólares rebotaron luego de tres bajas consecutivas.

Hay expectativa por el cierre de una semana marcada por los altibajos en la tensiones geopolíticas globales. Este viernes, el Gobierno dará a conocer el resultado fiscal de 2025.

El dólar oficial se encamina a cerrar la semana con una fuerte merma y el BCRA va por una décima compra de reservas

El dólar oficial sostiene la "pax cambiaria" y se encamina a cerrar la semana con una merma de más de $20. El foco del mercado sigue puesto en las tasas de interés que continúan altas, más aún después de la licitación en la que el Gobierno debió pagar premio para conseguir un rollover algo. En ese marco, en la jornada previa el Banco Central (BCRA) informó que adquirió u$s47 millones y encadenó su novena compra consecutiva. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

El jueves el dólar mayorista cayó $12 a $1441, y se negociaron u$s409 millones spot en MAE. Por otra parte, durante la rueda de futuros todos los contratos operaron ofrecidos cerrando con caídas de $14 (enero) a $4 (tramo largo). "De esta manera las tasas implícitas subieron 100 bp a lo largo de toda la curva, a excepción de enero que bajó 70 bp a 34,62% TN", informaron desde CEPEC. El volumen total operado fue de 708.446 contratos.

El "padre" de los mercados emergentes tiene dudas sobre Argentina

Por Jorge Herrera

El incansable inversor internacional, Mark Mobius, anduvo deambulando por la región sobre el cierre del año pasado y se dio una vuelta por Buenos Aires para sondear de primera mano el experimento libertario. No hay duda de que Mobius, considerado el “padre” de los mercados emergentes -incluso algunos lo llaman el “Indiana Jones” de los emergentes o directamente el “padrino”, como lo bautizó Reuters- es una voz autorizada en el mundillo de quienes apuestan o monitorean a los países emergentes.

Por ello, es interesante, en medio del frenesí que vivió el mercado local en el último tramo de 2025, conocer cuál es la visión de este influyente inversor sobre el caso argentino. ¿Qué les contó a sus clientes y seguidores?

El consumo creció 10,3% en 2025, pero en diciembre sufrió su primera caída en 15 meses

Compra de autos usados.jpg
Compra de autos usados.

Compra de autos usados.

El consumo registró un crecimiento acumulado del 10,3% en 2025, impulsado por el crédito y la compra de bienes durables. Sin embargo, en diciembre sufrió su primera caída interanual en 15 meses mientras que, la serie desestacionalizada, muestra un estancamiento de cinco meses.

Los datos surgen de un índice construido por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), a partir del procesamiento econométrico de una amplia variedad de datos vinculados al consumo. Respecto de diciembre de 2024, el referencial arrojó una merma de 2,5%. La última variación negativa se había observado en septiembre de 2024.

Se calienta el carry trade en el verano: con suba de tasas y dólar estable, crece el apetito por inversiones en pesos

Por Solange Rial

El Gobierno ya lo admitió: prefiere un dólar estable, aunque eso implique tasas altas y volátiles. En la última licitación de deuda en pesos, el Tesoro necesitaba un rollover muy alto y así lo logró. al renovar el 98% de los vencimientos. Sin embargo, no lo consiguió sin convalidar tasas efectivas mensuales (TEM) de hasta 3,35% para letras de 42 días.

Paralelamente, para sostener el dólar virtualmente “planchado”, si bien la compra de reservas podría presionar su cotización, el Banco Central se garantiza absorber esos pesos por otras vías y mantener la plaza con baja liquidez. Cuando todas estas variables confluyen, aparece nuevamente la posibilidad de hacer estrategias de carry trade.

Luis Caputo anunciará que la Argentina cumplió la meta de superávit fiscal acordada con el FMI en 2025

Por Carlos Lamiral

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará este viernes que la Argentina cumplió con la meta de superávit fiscal acordada en el programa firmado en 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un punto que resulta clave para pedir un waiver por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas internacionales.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de la Secretaría de Hacienda, hasta noviembre la Argentina llevaba acumulado un resultado positivo equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

