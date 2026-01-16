Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de enero

Live Blog Post

El dólar oficial se encamina a cerrar la semana con una fuerte merma y el BCRA va por una décima compra de reservas

El dólar oficial sostiene la "pax cambiaria" y se encamina a cerrar la semana con una merma de más de $20. El foco del mercado sigue puesto en las tasas de interés que continúan altas, más aún después de la licitación en la que el Gobierno debió pagar premio para conseguir un rollover algo. En ese marco, en la jornada previa el Banco Central (BCRA) informó que adquirió u$s47 millones y encadenó su novena compra consecutiva. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

El jueves el dólar mayorista cayó $12 a $1441, y se negociaron u$s409 millones spot en MAE. Por otra parte, durante la rueda de futuros todos los contratos operaron ofrecidos cerrando con caídas de $14 (enero) a $4 (tramo largo). "De esta manera las tasas implícitas subieron 100 bp a lo largo de toda la curva, a excepción de enero que bajó 70 bp a 34,62% TN", informaron desde CEPEC. El volumen total operado fue de 708.446 contratos.

Lee la nota completa