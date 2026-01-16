Previsible: diciembre cerró con déficit fiscal de $2,87 billones + Seguir en









En diciembre, el Gobierno tuvo que enfrentar el pago de aguinaldos y jubilaciones, ajustadas por inflación.

Economía informó en diciembre un déficit fiscal del $2,87 billones. Mariano Fuchila

El Sector Público Nacional registró en diciembre un déficit primario de $2,87 billones, algo que era previsible debido al incremento de los gastos que se produce estacionalmente en el último mes del año.

Así lo informó el Ministerio de Economía. Los datos oficiales indican que, luego del pago de intereses, quedó un quebranto financiero de $3,29 billones.

Según indicó el Palacio de Hacienda, “durante el mes de diciembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12 billones (+22,3%). En lo que respecta a los recursos tributarios, presentaron un crecimiento de 24,8%, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Débitos y Créditos (43,3%), los Derechos de Importación (43,3%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (31,1%), Ganancias (28,4%) y el IVA neto de reintegros (26%)”.

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo de 2025”, aclaró Economía.

El reporte indica que “durante diciembre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,9 billones (+33,8%). En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $10 billones (+39,4%)”.

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1,8 billones (+14,2%), mientras que las transferencias corrientes sumaron $4,22 billones (+29,7%). En tanto, los subsidios económicos se ubicaron en $957.213 millones (+13,4%), donde los energéticos subieron 12,1%, mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 19,7%.