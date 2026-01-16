Donald Trump prueba con un "Consejo de Paz" para frenar los ataques en Gaza: será encabezado por Tony Blair y Marco Rubio + Seguir en









El presidente estadounidense busca interceder en la región, en donde se intensifica el conflicto bélico entre Israel y Hamás.

Marco Rubio y Tony Blair, los seleccionados por Trump para la transición pacífica en Gaza.

El 9 de octubre, y a instancias de Donald Trump, Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo de 21 puntos para recuperar la paz en la Franja de Gaza. A pesar de que hubo intercambio de rehenes, los ataques persistieron y se recrudecieron en el 2026, registrando centenares de muertes en pocos días. Ahora el presidente de los EEUU prueba una nueva alternativa: la configuración de un "Consejo de Paz".

Aunque él presidirá al grupo, Trump definió como dos referentes al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair. A su vez, incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Restan definir otros dos miembros fundados, que anunciará Trump en las próximas semanas.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", planteó Donald Trump en redes sociales. Su definición se da en medio del incremento de la belicosidad entre Israel, que desiste en retirar sus militares de Gaza, y Hamás, que niega desarmarse.

El anuncio ocurre dos días después de que Egipto confirme el “consenso” sobre los nombres de los miembros del comité de tecnócratas palestinos de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza, según el plan del propio Trump. El grupo será presidido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina y exresponsable del desarrollo de zonas industriales.

Trump y Kushner Trump junto a Jared Kushner, su yerno y miembro del "consejo de paz" en Gaza. The Independent La ONU denuncia el alcance de los ataques de Israel en Gaza Desde que se rubricaron los puntos para alcanzar la paz, murieron más de 100 niños en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza. Estos datos se registraron desde el inicio del acuerdo de alto el fuego entre el movimiento terrorista palestino Hamás e Israel, según indicó UNICEF.

"Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día desde octubre, y probablemente la cifra sea aún mayor", informó James Elder, portavoz del organismo en una conferencia de prensa. De acuerdo a Elder, los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas. Por otro lado, un responsable del Ministerio de Salud del enclave palestino, que mantiene registros de víctimas, reporta 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores. Las autoridades de Gaza registraron más de 70.000 personas murieron en el territorio desde el inicio del conflicto, desatado por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Y casi 80% de los edificios del enclave fueron destruidos o dañados, según datos de la ONU.