Luis Caputo anunció que en 2025 se logró un superávit fiscal del 1,4% del PBI

El Ministro de Economía destacó que la Argentina pudo presentar dos años seguidos de equilibrio fiscal. En 2025, el superávit fue de $11,7 billones. El resultado final superó a la meta nominal acordada con el FMI

A través de la red X Luis Caputo destacó que es la primera vez desde 2008 que hay dos años seguido de superávit.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el 2025 cerró con un superávit fiscal primario de $11,7 billones equivalente al 1,4% del PBI, mientras que el financiero fue de $1,45 billones, equivalente al 0,2%.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que "se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja, desde 2008".

"El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billone s, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente", destacó Caputo en la red social X.

En ese sentido indicó que "en línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes, en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.87 billones y un déficit financiero de $3.29 billones".

No obstante, Caputo destacó que "se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional".

Las metas con el FMI

De acuerdo con el staff report del FMI de julio pasado, luego de la primera revisión del acuerdo, la meta nominal que tenía que alcanzar la Argentina era de $10,4 billones, la que se superó por $1,3 billones. Esto es lo que va a tener en cuenta el FMI en la próxima revisión de febrero. La meta indicativa en términos de PBI se había fijado en esa oportunidad en el 1,6%. Desde ese punto de vista, le habrían faltado 0,2 puntos. A pesar de esa diferencia es previsible que la meta se de por cumplida.

De hecho, Ámbito supo que los funcionarios del área de Finanzas tenían en carpeta una meta del 1,3% del PBI, que es el equivalente de la meta nominal ($10,4 billones) respecto del actual PBI. Y es que debido a la inflación del 31,5% el PBI nominal será más alto que el previsto a mediados del año.

El gasto social subió

Caputo destacó que "el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales". No obstante, dijo que "esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables". Detalló que "el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representado un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023".

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "el superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PBI desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAÍS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles".

También recordó que "durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos. para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol".

Se ratifica el ancla fiscal

El Ministro de Economía insistió en que "el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PBI".

La opinión de los privados

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destacó que "con relación a 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el fiscal bajó 0,13 puntos porcentuales del PBI" . Es de recordar que habían sido de 1,8% del PBI y de 0,3% del PBI respectivamente.

El informe aclara que "los intereses pagados registrados sobre la línea ,sin contar los intereses capitalizados que se registran debajo de la línea, equivalieron a 1,2% del PBI.

"En relación al año 2024, la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones, determinó un empeoramiento relativo", indicó el IARAF.