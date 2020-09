Empresas dicen no tener trabas para acceder a dólares para producir

“En cuanto a la importación de insumos, puede haber habido demoras, pero finalmente se resolvieron los problemas. No es la fluidez deseable, pero hasta ahora nadie me ha informado que no pudo importar”, señaló a Ámbito Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vice de la UIA, quien agregó: “En relación a los bienes de capital, al menos hasta el momento no he tenido información. El lunes, hay reunión de comisión directiva y, si hay alguna información, seguramente la recibiré ahí”.

Por su parte, según, explicó Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores, “las últimas comunicaciones del Banco Central no afectan a lo que es el dólar comercial”. “El problema que tenemos no está dado en las normativas del banco, sino algunas normativas adicionales que ponen los bancos privados y que no son exigidas por el Banco Central. El Banco privado, como es aliado del importador, responsable directo, le está pidiendo cosas como decisión propia que el banco central no pide”, señaló García, aunque aclaró que dichas complicaciones no impiden el acceso a las divisas y que, aclaró, finalmente se resuelve con una declaración jurada en la que se explica por qué se requiere determinado monto.

“Para conseguir la divisa para importar, desde las pymes no tenemos problema. Por el momento importamos insumos para producir o bienes de capital y no hay ningún problema. Hasta un millón de dólares se puede girar”, aseguró por su parte Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos, quien de todas formas aclaró: “El problema que existe es que hay faltantes y aumentos en dólares de los insumos. Por lo general son los importadores, que aplican incrementos, que no sabemos si son realmente en muchos casos tienen que ver con la demanda internacional, que en muchos lugares del mundo comenzó a producirse, eso genera demanda y quizá no están los stock. Eso genera un aumento”.

“Cuando presentamos el pedido y tenemos la documentación, si no tenemos trabas por parte de la AFIP para el giro de divisas, no hay problemas para acceder a los dólares”, señaló por su parte Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), quien remarcó: “Creemos que esta medida puede beneficiarnos, porque esto va a complicar el giro de divisas para muchas empresas que, por ejemplo, tienen sus casas matrices en el exterior, y puede potenciar a las pymes locales”.

En tanto, otras fuentes industriales señalaron que el principal problema es el acceso a dólares para realizar grandes inversiones en –por ejemplo- bienes de capital. “Para importar insumos, los dólares están. Pero hay dificultades para traer la cantidad de máquinas que se necesitan, porque el BCRA limita la cantidad de cupos para importar. Es decir, más allá de la predisposición, los dólares no alcanzan”. Es por eso que, aclararon, “las micro y pequeñas empresas no tienen problemas para acceder a los dólares; para las medianas, en algunos casos puntuales hay algunas dificultades”.