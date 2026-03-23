Guerra en Medio Oriente EN VIVO: en Irán negaron conversaciones con EEUU y desmintieron negociaciones con Donald Trump

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Irán niega contactos con EEUU y desmiente la versión de Donald Trump sobre negociaciones con Teherán

mojtaba jamenei donald trump

Irán negó haber mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra y desmintió la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la postergación de ataques por cinco días tras supuestos contactos “productivos”, según informaron las agencias Fars y Tasnim, vinculadas al régimen iraní, en un contexto de máxima tensión regional.

Las agencias, aseguraron que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Estados Unidos en medio de la escalada. La desmentida contradice de forma directa las declaraciones de Donald Trump, quien había sostenido que su decisión de frenar temporalmente los ataques se basó en avances diplomáticos.

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