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23 de marzo 2026 - 09:58

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: en Irán negaron conversaciones con EEUU y desmintieron negociaciones con Donald Trump

El conflicto en Medio Oriente sigue en escalada con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales. Seguí minuto a minuto las últimas novedades.

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La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. En paralelo, los ataques cada vez más se concentran en sectores civiles, en particular en plantas de energía, gasíferas e incluso cerca de plantas nucleares, lo que genera el temor mundial por un accidente que afecta a miles de personas.

Este sábado, más de 20 países se pronunciaron a favor de sumar sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, el principal canal de transporte marítimo de crudo.

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La medida responde a una condena contundente a las acciones de Irán, tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global desde que inició el conflicto el 28 de febrero.

Irán no afloja sus ataques a las embarcaciones. En respuesta, Trump envió un ultimátum al país persa: destruirá sus instalaciones eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

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Irán niega contactos con EEUU y desmiente la versión de Donald Trump sobre negociaciones con Teherán

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Irán negó haber mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra y desmintió la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la postergación de ataques por cinco días tras supuestos contactos “productivos”, según informaron las agencias Fars y Tasnim, vinculadas al régimen iraní, en un contexto de máxima tensión regional.

Las agencias, aseguraron que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Estados Unidos en medio de la escalada. La desmentida contradice de forma directa las declaraciones de Donald Trump, quien había sostenido que su decisión de frenar temporalmente los ataques se basó en avances diplomáticos.

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Pese al cese al fuego de EEUU, Israel continúa con los bombardeos en Irán y desafía la decisión de Donald Trump

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Israel anunció una nueva oleada de ataques en el “corazón de Teherán”. Tras el mensaje de Donald Trump en el que confirmó el cese al fuego de Estados Unidos sobre Irán, el ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra la capital iraní.

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Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Donald Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

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La embajada de Irán en Kabul celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes y atribuye la medida a la firme advertencia de Teherán, en un contexto de máxima tensión regional marcado por amenazas cruzadas y una incipiente apertura diplomática.

La representación diplomática iraní en Afganistán reaccionó con rapidez al anuncio de Washington y destacó que la medida es consecuencia directa de la presión ejercida por la República Islámica.

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Donald Trump pide una tregua y ordena suspender los ataques a Irán por cinco días

donald trump y mojtaba jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética de Irán tras mantener conversaciones “productivas” con el régimen de los ayatolás. La decisión, comunicada en su red social, busca abrir una instancia de negociación en medio de una escalada regional que sigue activa.

El mandatario confirmó la suspensión temporal de las operaciones militares y aseguró que las conversaciones continuarán durante la semana. La medida llega después de haber amenazado con atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

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