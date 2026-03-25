El dólar oficial minorista cerró a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.402,60 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 25 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Los mercados retoman las operaciones y los inversores procesan las novedades de Medio Oriente
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El dólar blue cayó, pero la brecha con el oficial tocó máximos de un mes
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 25 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 25 de marzo
El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 25 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.455,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.406,29 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.456,37, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s70.885, según Binance.
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