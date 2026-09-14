Donald Trump promete un pago de u$s5.000 si los republicanos ganan y desafía las dudas sobre el déficit de EEUU

El presidente aseguró que EEUU puede afrontar los desembolsos, aunque la iniciativa necesita el aval del Congreso y generó críticas demócratas.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos puede financiar pagos de u$s5.000 para cada adulto del país si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones de este año. El mandatario defendió la propuesta y sostuvo que implementarla sería “fácil” debido a la cantidad de dinero que, según afirmó, está ingresando a las arcas estadounidenses.

“No lo sé, pero es fácil si ganan los republicanos. u$s5.000 para todos los adultos del país y podemos gestionarlo fácilmente porque estamos ingresando muchísimo dinero”, afirmó Trump ante periodistas al ser consultado sobre si el Congreso debería autorizar la medida. Además, sostuvo que están entrando billones de dólares al país .

El mandatario había presentado la propuesta la semana pasada durante un discurso en la convención del Partido Republicano . Este domingo volvió a defenderla desde Irlanda, donde asistió a un torneo de golf en su club de Doonbeg, y aseguró que el Gobierno estadounidense cuenta con los recursos necesarios para concretarla.

Pese a las declaraciones de Trump, la entrega del dinero requeriría la aprobación del Congreso . Así lo aclaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson , quien advirtió que todavía deben definirse los detalles de una eventual iniciativa.

“Por supuesto, el diablo está en los detalles. Tenemos que resolver todo eso”, expresó Johnson durante una entrevista con el programa “State of the Union” de CNN .

Mike Johnson advirtió que todavía deben resolverse los detalles sobre el financiamiento de los pagos.

La iniciativa tampoco consiguió un respaldo unánime dentro del Partido Republicano. Mike Lawler, representante por Nueva York que enfrenta una elección ajustada, evitó comprometerse específicamente con el desembolso planteado por Trump.

“Apoyo la idea de devolver el dinero a los bolsillos de los estadounidenses que trabajan duro”, afirmó Lawler. Sin embargo, planteó dudas sobre su financiamiento: “Pero ya sea que lo llamemos cheque de estímulo o dividendo, la pregunta es: ¿cómo lo pagamos? Ese es mi enfoque. Tenemos una deuda de 4 billones de dólares y debemos tomarnos en serio el problema”.

Los demócratas cuestionaron la promesa de Donald Trump

Desde la oposición, dirigentes demócratas rechazaron la iniciativa y pusieron en duda que los pagos lleguen a concretarse incluso si los republicanos logran mantener sus mayorías legislativas. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que no se trata de una “propuesta seria”.

Algunos legisladores republicanos expresaron dudas sobre cómo se financiarían los desembolsos prometidos por Trump. Foto: White House

La senadora demócrata Mallory McMorrow, de Michigan, también cuestionó la promesa y recordó la eliminación de algunos subsidios: “Se canceló un subsidio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA)”, señaló McMorrow. “Creo que se suponía que recibiríamos u$s1000. Así que si creen que van a recibir u$s5000, tengo un puente que venderles”.

Las críticas también llegaron desde organizaciones civiles. Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, calificó la iniciativa como un intento de comprar votos de cara a los comicios de noviembre. La propuesta de Trump se instala así como uno de los nuevos ejes de discusión económica y electoral antes de las elecciones de mitad de mandato.