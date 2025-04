Donald Trump sin freno: EEUU sube hasta el 245% los aranceles a China

donald trump.jpg Donald Trump incrementó los aranceles a China. AFP

En caso de que el informe determine que estas importaciones "amenazan con perjudicar la seguridad nacional" y "el Presidente decida imponer aranceles", la nueva tasa reemplazaría la tarifa recíproca vigente, conforme a la disposición firmada por Trump el pasado 2 de abril.

"Más de 75 países ya se han puesto en contacto para discutir nuevos acuerdos comerciales. Como resultado, los aranceles más altos individualizados están actualmente suspendidos", comunicó la Casa Blanca. Sin embargo, advirtió que la excepción es China, que "ahora enfrenta un arancel de hasta 245% sobre las importaciones a Estados Unidos como resultado de sus acciones de represalia".

En medio de esta escalada comercial, el gobierno de Beijing informó este miércoles que su Producto Bruto Interno creció un 5,4% entre enero y marzo de este año respecto del mismo trimestre de 2024. Aunque la cifra superó las proyecciones, corresponde a un período previo a la intensificación de la disputa arancelaria, que llevó los tributos del 10% al 145%.

Pese a que tanto Washington como Beijing manifestaron su disposición a negociar, ninguna de las dos partes dio señales concretas de avanzar en ese camino.

En paralelo, el gobierno chino designó de forma sorpresiva a un nuevo emisario para las relaciones comerciales internacionales: el exministro adjunto de Comercio y exembajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Li Chenggang, asumirá el lugar del viceministro de Comercio Wang Shouwen.

La respuestas de China

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a la pregunta de un periodista sobre el sitio web de la Casa Blanca, que afirma que los aranceles estadounidenses sobre el país asiático incrementaron al 245 %.

El portavoz del ministerio, Lin Jian, declaró: "Pueden preguntar a la parte estadounidense sobre el tipo arancelario específico. China ha manifestado repetidamente su firme postura respecto a los aranceles".

"Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos, y las contramedidas de China son necesarias para proteger sus derechos legítimos, así como la equidad y la justicia internacionales", agregó.

"Son completamente razonables y legales. No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere librar estás guerras, pero no les teme", culminó.