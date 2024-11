EEUU le recomendó a la jueza Loreta Preska rechazar pedido de Burford para quedarse con acciones de YPF

El Departamento de Justicia le recomendó a la jueza que no haga lugar al reclamo. El fondo inglés pretende cobrarse la resolución judicial con activos financieros de la petrolera.

El Gobierno de Estados Unidos se pronunció en favor de la Argentina al pedirle a la jueza Loretta Preska que no tenga en cuenta el reclamo del fondo Burford Capital para quedarse con las acciones de la petrolera YPF . El escrito fue presentado en el caso de la expropiación de la compañía de mayoría estatal . El guiño de la administración Biden llega horas después de la victoria de Donald Trump .

El escrito de 10 páginas presentado ante la Justicia de Nueva York señala que “la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”.

Para Sebastián Maril, director Regional de Latam Advisor, el amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF "era esperado”. “Lo que dice es que viola ciertas leyes locales norteamericanas y al mismo tiempo abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano. Esto no afecta el fallo de los US$16.000 millones, esto no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación”, explica.

Guiño de EEUU al gobierno de Javier Milei

La presentación realizada por la administración de Joe Biden supone un guiño al gobierno de Javier Milei y llega horas después del triunfo de Donald Trump en los comicios de anoche. La victoria del magnate sobre Kamala Harris lo catapultaran nuevamente a la Casa Blanca a partir del 2025. Se espera que esto redunde en una profundización de las relaciones bilaterales entre EEUU y Argentina, debido a las coincidencias ideológicas entre el libertario y el republicano.

Cabe recordar que EEUU había solicitado a la jueza Preska que difiera su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los demandantes por la causa de la expropiación de la petrolera, hasta poder presentar una opinión al respecto. En escrito presentado en septiembre solicitaba esperar hasta el 6 de noviembre.

En concreto, el Departamento de Justicia expresó en aquel momento que estaba considerando "activamente presentar una Declaración de Interés con respecto a la moción pendiente de una medida cautelar y de transferencia". El proceso de análisis implicaba "una coordinación entre las agencias gubernamentales interesadas" y la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Fiscal General Adjunto Principal de la División Civil.

Debido al tiempo que demandará, el Departamento de Justicia dijo esperar estar en condiciones de informar al Tribunal sobre su posible participación en este asunto "a más tardar el 6 de noviembre de 2024", es decir, un días después de las elecciones presidenciales. Cumplido el plazo, este miércoles presentaron el escrito ante la jueza.

La jueza Preska condenó a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la forma en que se realizó la expropiación de la empresa en 2012 en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como ministro de Economía. En el marco de esta causa, en los últimos días, Preska también había ordenado entregar mails, WhatsApps y otras comunicaciones de funcionarios para determinar responsabilidades.