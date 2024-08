Malas noticias para Argentina: la jueza Loretta Preska ordenó pagar u$s142 millones a un grupo de bonistas

La magistrada de Nueva York se expidió en un juicio por deuda en default. El país deberá abonar u$s142 millones a 12 fondos que no ingresaron en los canjes.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando. Ante ello, la jueza se expidió en favor de los demandantes contra el país.

fallo loretta preska.jpg El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, publicó en su cuenta de "X" un extracto del fallo. @SebastianMaril

La jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina pagar u$s142 millones a 12 fondos

En las últimas horas se conoció el fallo en el que Preska manifiesta que "los demandantes Bybrook Capital Master Fund LP ("Bybrook Master") y Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP ("Bybrook Hazelton" y, junto con Bybrook Master, los "demandantes"), solicitaron a este Tribunal una orden de sentencia sumaria, y el Tribunal concedió sentencia sumaria sobre dicha moción".

Ante ello, Preska indica que "por la presente se ordena, juzga y decreta que el demandante deberá recuperar del demandado la República Argentina (la "República")" la deuda reclamada. Ante eso, determina que el país deberá abonar a los 12 fondos unos u$s142 millones.

Bybrook Capital, uno de los acreedores beneficiados, es una firma especializada en "deuda distressed", es decir, deudas que se encuentran con problemas para cumplir con los términos originales de pago, como es el caso de los bonos argentinos.

En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto. Hasta ahora, los fondos no tenían una sentencia firme a su favor.

Otro revés para la Argentina tras el fallo por la reestatización de YPF

En enero de este año, la jueza de Nueva York rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en EEUU por la nacionalización de YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

El argumento del Estado nacional, que señaló "falta de acceso a fondos" para hacer el depósito de garantías, "demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo", señala el escrito de la jueza de de Nueva York Loretta Preska, dando la razón a los demandantes.

La decisión fue tomada por la jueza Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de u$s16.100 millones.

En febrero, el Gobierno, representado en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y en consonancia con la estrategia planteada por la Procuración del Tesoro conducida por Rodolfo Barra, plantearon ante la Corte de Apelaciones que la jueza podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina". Además, cuestionaron el monto que la magistrada ordenó pagar.

El argumento de Argentina que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.