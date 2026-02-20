Revés judicial a los aranceles Donald Trump: EEUU deberá devolver u$s175.000 millones

Si bien el fallo de la Corte Supre obliga a la Casa Blanca a devolver el dinero recaudado por los aranceles, no se específico cuándo ni cómo.

Al anular los aranceles recíprocos del presidente de EEUU, Donald Trump , la Corte Suprema norteamericana también habilitó la devolución de lo recaudado con esos gravámenes, ahora consideraros ilegales. Se trata de un monto que podría llegar a los u$s175.000 millones , aunque no se detalló ni el plazo ni los mecanismos por los cuáles se haría.

Desde abril se presentaron más de 1.800 demandas relacionadas con aranceles de Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos , que tiene jurisdicción sobre aranceles y asuntos aduaneros, en comparación con menos de dos docenas de casos de este tipo en todo 2024.

Además de cientras de pequeñas y medianas empresas, también se incluyen a gigantes entre los demandantes, como las filiales del grupo japonés Toyota , el minorista estadounidense Costco , el fabricante de neumáticos Goodyear , la empresa de aluminio Alcoa , el fabricante japonés de motocicletas Kawasaki Motors y la francesa EssilorLuxottica .

"Esto, para ser claros, representa aproximadamente la mitad del aumento en la tasa arancelaria efectiva promedio general observada desde que el presidente Trump regresó al cargo, y concierne principalmente a aquellos gravámenes que se impusieron sobre una base 'recíproca', así como a aquellos impuestos a China, Canadá y México con respecto al 'suministro de fentanilo' ", planteó el analista de Pepperstone , Michael Brown .

Según estimaciones de economistas consultados por Reuters, más de u$s175.000 millones en aranceles estadounidenses fueron recaudados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ( IEEP , por sus siglas en inglés) de 1977 y que ahora podrían ser reembolsados tras este fallo.

Sin embargo, eso no está exento de problemas, ya que aún no especificaron cuándo y no cómo se debería reembolsar. En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh afirmó que el fallo del tribunal probablemente generaría graves consecuencias prácticas a corto plazo, incluyendo reembolsos.

Señaló que en los alegatos orales se reconoció que la distribución de los reembolsos probablemente sería un "desastre". El caso volverá ahora al Tribunal de Comercio Internacional para analizar los reembolsos. "La sentencia parece indicar, a primera vista, que ahora son una posibilidad clara", agregó Brown.

Trump aranceles.jpg Miles de demandas se realizaron contra la Casa Blanca desde la aplicación de los aranceles recíprocos.

Tras fallo de la Corte de EEUU, Donald Trump anunció un nuevo arancel general del 10%

El presidente Trump anunció este viernes un nuevo arancel a la importación de productos en busca de sortear el fallo de la Corte Suprema estadounidense. La tarifa será del 10% y se aplicará "en general" a todos los productos que provengan del extranjero.

El republicano se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora.

La ley permite al presidente estadounidense imponer tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sobre aquellos países con problemas "graves y importantes" de balanza de pagos. Asimismo, no le exige al Poder Ejecutivo investigaciones ni tampoco obliga a tomar otras limitaciones procedimentales.

"Tenemos alternativas, grandes alternativas", dijo Trump tras el fallo y agregó: "Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello".

"Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes", señaló el magnate en una conferencia de prensa en la que añadió: "Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes".

A su lado,, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Lee Greer, confirmó que además de la sección 122 evalúan otras opciones. "Tenemos muchas herramientas disponibles. Tenemos la Sección 122, que se firmará hoy... Tenemos investigaciones de la Sección 301... vamos a seguir abordando esto para que el déficit pueda continuar bajando", dijo.



Respecto del fallo, Trump lo calificó de "profundamente decepcionante" y apuntó contra los seis jueces que votaron en su contra. "Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener la valentía de hacer lo correcto para nuestro país", dijo.

"En mi opinión, la Corte se ha dejado influenciar por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente cree, pero odioso, ignorante y ruidoso", continuó Trump en un mensaje publicado en redes sociales, aunque, tal como resaltó luego frente a la prensa, afirmó que "la buena noticia es que, como Presidente de los Estados Unidos, tengo a mi disposición métodos, prácticas, estatutos y otras autoridades, reconocidos por la Corte y el Congreso" para hacer valer su política comercial.