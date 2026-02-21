Asia analiza el impacto de los nuevos aranceles de Donald Trump pese al fallo de la Corte Suprema

Analistas advierten que el alivio para el comercio global será limitado y que la estrategia de Washington podría prolongar la volatilidad para empresas e inversores.

El mandatario estadounidense prometió imponer un arancel general del 10% pese al revés judicial, lo que genera cautela en economías clave como China, Japón y Taiwán.

Los principales socios comerciales de Estados Unidos en Asia comenzaron a evaluar un nuevo escenario de incertidumbre luego de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de nuevos aranceles , apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de los gravámenes generalizados utilizados para lanzar una guerra comercial global.

El fallo judicial invalidó una serie de aranceles aplicados a grandes potencias exportadoras asiáticas, desde China y Corea del Sur hasta Japón y Taiwán, un actor central en la producción mundial de semiconductores y en las cadenas de suministro tecnológicas.

Sin embargo, poco después de conocerse la sentencia, Trump anunció que impondrá un nuevo arancel del 10% a todas las importaciones estadounidenses durante un período inicial de 150 días , amparándose en una ley diferente. Analistas advirtieron que la medida podría derivar en nuevas acciones unilaterales y profundizar la confusión entre empresas e inversores.

En Japón, un portavoz del gobierno señaló que Tokio “examinará cuidadosamente el contenido de la sentencia y la respuesta de la administración Trump, y actuará de manera apropiada”. En China, en tanto, no hubo comentarios oficiales, en un contexto marcado por las celebraciones del Año Nuevo Lunar y la expectativa por una eventual visita de Trump a finales de marzo.

El anuncio de nuevas tarifas por parte de Trump empañó el efecto del fallo de la Corte Suprema y mantiene bajo presión a los principales exportadores de la región.

Desde Hong Kong, el secretario de Servicios Financieros y Tesorería, Christopher Hui , calificó la situación en Estados Unidos como un “fiasco” y sostuvo que los nuevos aranceles resaltan las “ventajas comerciales únicas” de la ciudad. Destacó además la previsibilidad de las políticas locales como un factor clave para atraer inversiones.

Hong Kong mantiene un estatus aduanero independiente de China continental, lo que le permitió quedar parcialmente al margen de los aranceles estadounidenses aplicados a productos chinos y sostener sus flujos comerciales pese al aumento de las tensiones entre Washington y Pekín.

Menor alivio y más confusión para el comercio global

La sentencia de la Corte Suprema se limita a los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según el observatorio Global Trade Alert, el fallo reduce casi a la mitad el promedio ponderado de los aranceles estadounidenses, del 15,4% al 8,3%.

Para países con mayores niveles arancelarios, como China, Brasil e India, el recorte sería de dos dígitos, aunque los gravámenes seguirían siendo elevados. En Taiwán, el gobierno afirmó que el impacto inicial parece limitado, pero advirtió que seguirá de cerca la evolución del escenario y mantendrá un diálogo permanente con Washington.

Taiwán firmó recientemente dos acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un memorando de entendimiento por el que se comprometió a invertir u$s250.000 millones, además de un pacto para reducir aranceles recíprocos.

Analistas coincidieron en que el fallo judicial podría ofrecer un alivio acotado a la economía global. Advirtieron que la búsqueda de nuevas herramientas legales por parte de Trump para imponer gravámenes podría prolongar la incertidumbre y afectar el comercio internacional.

En ese contexto, algunas economías exportadoras detectan oportunidades de corto plazo. Funcionarios tailandeses señalaron que la incertidumbre ya provocó una nueva ola de adelantos de envíos hacia Estados Unidos, ante el temor de futuras subas arancelarias.

Empresas de toda la región Asia-Pacífico, según reportes corporativos relevados por Reuters, ya informaron pérdidas financieras, cambios en sus cadenas de suministro y retiros de mercados a medida que las tensiones comerciales se intensificaron hasta 2025 y comienzos de 2026.