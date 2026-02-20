Advierten que el acuerdo de Argentina con EEUU "perdería sustento legal" por el fallo de la Corte contra Donald Trump

Un comunicado de la Cámara de Exportadores analizó el impacto del fallo contra los gravámenes globales de Donald Trump. En ese sentido, pusieron el foco en el entendimiento alcanzado a inicios de mes. Además, evaluaron el impacto sobre el comercio de carne bovina.

El acuerdo fue anunciado a principios de mes por el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En un fallo que promete tener resonancia en la economía global, la Corte Suprema de EEUU anuló este viernes los aranceles masivos a productos importados que impuso el presidente Donald Trump. A nivel local, advierten que el golpe a la política de la Casa Blanca mantiene el escenario de "incertidumbre" sobre el comercio internacional y ponen el foco en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Washington recientemente . Mientras tanto, el republicano asegura que aplicará gravámenes a través de otros mecanismos .

En una mayoría de 6 a 3, el máximo tribunal estadounidense indicó que los aranceles recíprocos, aplicados en el marco del denominado “ Liberation Day ”, se sustentaron jurídicamente y de manera errónea en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), cuyo marco permite regular la importación ante una emergencia nacional pero no incluye la facultad de introducir impuestos, la cual es facultad del Congreso.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump convirtió los aranceles en una pieza estratégica tanto de política económica como de negociación internacional. Los gravámenes fueron el eje de una nueva fase de la guerra comercial que tensó la relación con socios tradicionales y profundizó la fragmentación del comercio global. El magnate calificó el fallo de "profundamente decepcionante" y apuntó contra los jueces que votaron en su contra. "Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener la valentía de hacer lo correcto para nuestro país" , dijo.

La decisión de la Corte Suprema de EEUU comenzó a resonar en territorio vernáculo. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) emitió un comunicado en el calificó al fallo de "histórico" por su dimensión y alcance. El impacto afectará tanto a los aranceles por la crisis del fentanilo (Canadá, México y China) como a los gravámenes que oscilaban entre el 10% y el 41% adicional a casi todos los países del mundo.

En ese sentido, aseguraron que implica "una disrupción significativa" a la política comercial de Trump, a la vez que advirtieron que mantiene "el escenario de incertidumbre para el comercio internacional". Argentina, en la mira.

El acuerdo comercial con EEUU, ¿sin efecto?

Respecto al impacto concreto sobre Argentina, la entidad puso el foco en el reciente acuerdo comercial con la Casa Blanca por el cual representantes de ambos países llegaron a un entendimiento por el cual al país se le aplicaría un arancel máximo del 10%, con productos que no tendrían gravamen alguno. Pero con el fallo de la Corte de EEUU, el escenario volvería a foja cero.

"En el 'Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos' (ARTI) entre Argentina y EEUU, anunciado en noviembre de 2025 y cuyo texto se publicó el pasado 05/02/26, el compromiso fundamental de EEUU era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias", explicaron desde CERA. Pero los aranceles recíprocos son justamente los que la Corte Suprema de EEUU declaró como ilegal.

sturzenegger, quirno, bausili, caputo, adorni La primera plana del Gobierno luego del anuncio del acuerdo con EEUU. Del festejo a las dudas sobre su implementación.

Por ese motivo, la entidad de empresas exportadoras advirtió que el fallo judicial "invalida así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país". "El acuerdo no contenía concesiones para Argentina en aranceles Nación Más Favorecida (NMF) ni mejoras para los bienes alcanzado por los aranceles de la Sección 232 (cuota o reducción arancelaria)", señalaron.

Argentina todavía no había presentado el acuerdo ARTI al Congreso para su aprobación. Ante este escenario, CERA advirtió que el texto "perdería sustento legal".

El acuerdo por la cuota de la carne bovina

El acuerdo comercial también contemplaba un aumento en la cuota de carne bovina a 100.000 toneladas por año, unas 80.000 más que el límite vigente. En ese sentido, CERA llevo calma al señalar que no debería correr riesgos ya que la misma se concedió mediante la proclama Ensuring affordable beef for the American consumer. "No era parte del texto del acuerdo ARTI , por lo que no habría motivo para no seguir vigente", comunicaron.

En cuanto a los bienes afectados por aranceles de la Sección 232, entre los que se encuentran el acero, aluminio, automotriz, madera y muebles, etc., el acuerdo ARTI "no tenía ninguna concesión de EEUU para Argentina", por lo que no habría cambio ni impacto alguno.

frigorifico carne

Por otro lado, la cámara de exportadores argentinos puso el foco en otros instrumentos no cuestionados por la Corte Suprema que podrían ser aplicados por el Gobierno de EEUU para revivir al política comercial, como la Sección 232 y la Sección 301. El propio Trump, en una conferencia de prensa, aseguró que continuarán vigentes: "Todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes", señaló.

Pero además anticipó que firmará una orden "para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122", que se sumará al resto de los aranceles vigentes. Su aplicación tendrá una temporalidad de 150 días.

Desde CERA pidieron también monitorear la evolución de las negociaciones de acuerdos entre EEUU y distintos países luego del fallo, como también prestar atención a qué ocurrirá con los u$s170 mil millones que EEUU cobró en concepto de los aranceles declarados ilegales. "El destino de los mismos será objeto de una discusión en tribunales inferiores", advirtieron.