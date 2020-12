Cómo es el nuevo plan de ayuda económica en EEUU

Paralelamente, el pago de la prestación por desempleo se extenderá hasta el 14 de marzo (con cuatro semanas adicionales para quienes no hayan agotado sus derechos), y abarcará nuevamente a los trabajadores que habitualmente no pueden reclamarlo, en particular conductores y repartidores informales.

Cabe recordar que el 26 de diciembre habían caducado las prestaciones dispuestas con anterioridad, por lo cual más de 12 millones de estadounidenses se quedaron sin ingresos de la noche a la mañana.

Otra medida, que venció a fines de julio, también fue restablecida: el pago de u$s300 adicionales por semana para todos los desempleados, una cifra que representa la mitad de la que se concedió entre abril y julio.

Finalmente, se suspendieron los desalojos de inquilinos que no pueden pagar sus alquileres hasta finales de enero de 2021, y se prevé unos u$s25.000 millones para préstamos bancarios a comunidades locales, para que ayuden a los inquilinos a abonar el alquiler.

Si bien las clases siguen siendo virtuales para la mayoría de los estudiantes estadounidenses, al menos en parte de la semana, se liberarán u$s82.000 millones en particular para permitir que las escuelas públicas y privadas se preparen para recibir nuevamente a sus estudiantes, garantizando al mismo tiempo su seguridad y la de los profesores.

También está previsto un presupuesto de algo más de u$s10.000 millones para guarderías y otros establecimientos que acogen a los más pequeños.

El texto aprobado por Trump también prevé un poco más de u$s55.000 millones para financiar pruebas y rastreo del coronavirus, pero también para acelerar la vacunación y continuar la investigación a través de varios programas.

Además, se destinará un total de u$s325.000 millones a las pequeñas y medianas empresas de EEUU (conocidas como PPP), una medida emblemática del primer plan de recuperación de la primavera boreal.

La medida comprende a las compañías de no más de 300 empleados cuya facturación se redujo al menos en 25% durante un trimestre en 2020 en comparación con el mismo período en 2019.

En el mismo sentido, una ayuda de u$s16.000 millones apuntará a salvar decenas de miles de puestos de trabajo en las aerolíneas y sus subcontratistas, a la vez que se destinarán u$s2.000 millones para los aeropuertos.

Para continuar manteniendo las carreteras a pesar de la caída en los ingresos a raíz a la pandemia, las autoridades estatales y locales recibirán un total de u$s10.000 millones y se asignarán otros u$s15.000 millones al transporte ferroviario y a las redes de autobuses y metro, que han visto caer la venta de pasajes desde marzo.

Muy castigados por la pandemia, los cines, teatros, salas de conciertos e instituciones culturales independientes de EEUU se beneficiarán de u$s15.000 millones.

Por último, u$s10.000 millones se destinarán a apoyar a la oficina de correos estadounidense, el USPS, cuyas dificultades financieras son antiguas pero se han acentuado con la pandemia y la campaña electoral.