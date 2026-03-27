Juicio por YPF: accedé al texto del fallo que anuló la condena por u$s16.100 millones contra la Argentina + Seguir en









La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia por la expropiación de la petrolera y dejó sin efecto el pago millonario. En esta nota, el documento completo de la decisión judicial.

El tribunal de apelaciones consideró que los reclamos de los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de u$s16.100 millones por la expropiación de YPF y eximió al país de afrontar la millonaria indemnización. El tribunal también ratificó que la petrolera fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado adelante en 2012.

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La decisión representa un hito para las finanzas públicas argentinas y deja sin efecto el fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había condenado al Estado por no haber realizado una oferta pública de adquisición a accionistas minoritarios tras la nacionalización.

El tribunal de apelaciones consideró que los reclamos de los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino y cuestionó la competencia de la justicia estadounidense para intervenir en el caso. La defensa argentina había sostenido que la controversia debía resolverse en tribunales locales y que la ley de expropiación prevalecía sobre los estatutos internos de la compañía.

El texto completo del fallo de la Cámara de Apelaciones de EEUU sobre YPF ypf fallo a favor de argentina marzo 2026