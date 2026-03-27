Alarma por el crédito privado en EEUU: crecen los rescates y preocupa el impacto de la guerra en Medio Oriente

Una nueva empresa en EEUU decidió habilitar los retiros de uno de sus fondos vinculados al crédito privado, aunque evitó aplicar un "corralito", como sí hicieron otras firmas durante las últimas semanas, tal es el caso de BlackRock.

En un nuevo capítulo de la saga del "private credit" (préstamos no bancarios entre empresas) en EEUU, Oaktree Capital Management decidió permitir las solicitudes de reembolso de su fondo de crédito privado de u$s7.700 millones , distanciándose de otros gestores que decidieron aplicar un "corralito" a los retiros . Se trata de una novedad que ocurre en un contexto en que la guerra en Medio Oriente y los miedos al impacto de la IA sobre la economía global amenazan con acrecentar la crisis en el sector.

Oaktree permitirá a los inversionistas retirar el 8,5% de los activos netos de su fondo , equivalente a unos u$s400 millones , según un documento presentado este viernes. De hecho, la empresa matriz, Brookfield Corp , aportará aproximadamente u$s80 millones de sus propios fondos para ayudar a cubrir la liquidez. "El entorno actual representa una corrección más que una crisis" , afirmó la compañía en una carta dirigida a los inversionistas del fondo.

Por lo general, estos fondos permiten a los inversores retirar hasta un 5% de los activos netos cada trimestre para evitar una venta precipitada de posiciones ilíquidas. Ese fue el caso de HPS Investment Partners (de BlackRock), Apollo Global Management y Ares Management , que argumentaron que evitar las retiradas masivas redunda en beneficio de todos los inversores.

“Si permitiera que más personas canjearan sus participaciones, no sería un fiduciario para aquellos que se quedan, porque el contrato establece en la primera página que permitiremos un canje de hasta el 5% cada trimestre”, fue la respuesta que dio el CEO de BlackRock, Larry Fink , en una entrevista a la BBC al ser consultado por el tema.

Por su parte, Oaktree sigue el enfoque de rivales como Blackstone y Blue Owl Capital , que optaron por satisfacer el 100% de las solicitudes de reembolso de fondos.

Siguen los problemas del crédito privado

Desde finales del año pasado, los fondos de capital privado -entre los que se incluye el crédito privado- se vieron afectados por una oleada de reembolsos impulsados por inversores minoristas, en un contexto de malestar generalizado que se profundizó en el arranque del año.

En este sentido, en un reciente informe a sus clientes, el banco UBS afirmó que "el crédito privado podría enfrentar dificultades adicionales si un aumento sostenido de los precios de la energía frena el crecimiento global", en el marco del conflicto en Medio Oriente.

"Esta situación ha generado preocupación entre algunos inversores, quienes temen que esta clase de activos represente una amenaza para el sistema financiero mundial", agregaron.

Si bien señalaron que "para los inversores a largo plazo, esta clase de activos aún ofrece rendimientos relativamente atractivos y beneficios de diversificación", remarcaron que "la selectividad es importante".

Sobre ese punto, indicaron que la antigüedad de los préstamos "está adquiriendo cada vez más importancia", ya que los originados en 2021-2022 presentan mayor riesgo de dificultades e impago.

Guerra inversiones medio oriente.png La guerra en Medio Oriente puede afectar al crédito privado, debido a que frenaría el crecimiento a nivel global. Imagen creada con IA

Y agregaron que "como ocurre con otras estrategias de activos privados, los inversores deben estar preparados para tolerar la falta de liquidez".

Otra preocupación entre los inversores minoristas pasa por la exposición de estos fondos a empresas de software que podrían verse afectadas por la inteligencia artificial. Ivek Bantwal, codirector global de crédito privado en Goldman Sachs Asset Management, afirmó en un reporte a sus clientes que muchos gestores de este estilo tienen una exposición a esas firmas que alcanza hasta el 30% de sus carteras en algunos casos.

Sin embargo, afirmó que "sus préstamos se sitúan en la parte superior de la estructura de capital y están relativamente protegidos frente a posibles reestructuraciones".

Así y todo, Bantwal reconoció que existen motivos para ser cauteloso con el crédito privado. "No hemos visto un verdadero ciclo crediticio desde la recuperación de la crisis financiera mundial (de 2008)", afirmó. "Hay muchos actores nuevos en el crédito privado que no han sido puestos a prueba en ciclos". Además, señaló que los estándares de evaluación crediticia tienden a deteriorarse durante períodos prolongados de bonanza económica.

¿Riesgo de contagio?

Si bien ambas instituciones financieros reconocieron que existen algunas señales de alarma en el sector de crédito privado, se mostraron confiados de que la tensión que atraviesa no se expandirá a otros sectores de la economía global.

"Consideramos que los riesgos sistémicos derivados de esta clase de activos están controlados, dado que los préstamos directos constituyen un segmento relativamente pequeño dentro del mercado crediticio en general", afirmaron desde UBS. Sin emabrgo, su volumen sigue siendo considerable: las estimaciones de diferentes analistas ubican al volumen de activos dentro del crédito privado en torno a los u$s2 billones.

Además, aseguraron que "la mayoría de los prestamistas operan con un apalancamiento infrautilizado, mantienen márgenes de cobertura adecuados y presentan desajustes limitados entre activos y pasivos o riesgos de liquidez".

wall street mercados El crédito privado entre empresas se negocia por fuera del sector bancario, por lo que tiene un nivel de opacidad en cuanto niveles de morosidad y tasas de interés mayor a lo habitual. Reuters

En consonancia, el analista de Goldman Sachs afirmó que "cualquier riesgo potencial que los mercados de crédito privado puedan suponer para el sistema financiero en su conjunto es mínimo". Explicó que el riesgo sistémico en períodos anteriores, como durante la crisis de 2008, "se caracterizó por la concentración, la interconexión, el alto apalancamiento y el desajuste entre activos y pasivos". Se trata de un escenario distinto al actual.

"En lugar de estar concentrados, los u$s1,5 a u$s2 billones del mercado de crédito privado se distribuyen entre muchos miles de partes interesadas con una interconexión limitada", comentó Bantwal, quien agregó que "el apalancamiento en los vehículos de crédito privado es de aproximadamente uno a uno" y además cuentan con una estructura que "impiden o limitan las retiradas rápidas de los inversionistas".